Thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm rét hại, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông; nền nhiệt giảm phổ biến khoảng 1–3 độ C. Dự báo trong ngày và đêm 8/2, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ ngày 8/2 đến sáng 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trời chuyển rét, vùng núi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ C, vùng núi 7–10 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C. Riêng tại Hà Nội, trong ngày và đêm 8/2 có mưa, mưa rào, từ chiều 8/2 đến ngày 9/2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dao động 10–12 độ C.

Trên biển, hiện khu vực phía Đông giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ghi nhận tại trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7, trạm Bạch Long Vỹ và Hòn Dấu có gió giật cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 4–6m.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–4m. Các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 8/2 đến 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to kèm dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24, phía Nam 24-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Theo baotintuc.vn