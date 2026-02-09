Phường Tân Hòa tổ chức Lễ chúc thọ - mừng thọ 286 người cao tuổi

Ngày 9/2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa tổ chức Lễ chúc thọ - mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2026.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa trao chứng nhận mừng thọ cho cụ trên 100 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tân Hòa khẳng định: Lễ chúc thọ - mừng thọ không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với người cao tuổi, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ chúc thọ - mừng thọ.

Trong đợt này, phường Tân Hòa đã tổ chức chúc thọ - mừng thọ 286 cụ cao tuổi tròn các độ tuổi theo quy định, gồm 3 cụ trên 100 tuổi; 2 cụ tròn 100 tuổi (trong đó có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố, trú tại xóm Máy 2); 3 cụ tròn 95 tuổi; 16 cụ tròn 90 tuổi; 20 cụ tròn 85 tuổi; 40 cụ tròn 80 tuổi; 54 người tròn 75 tuổi và 148 người tròn 70 tuổi.

Đồng chí Bùi Văn Quyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa trao chứng nhận mừng thọ các cụ 90 tuổi.

Đồng chí Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường Tân Hòa trao chứng nhận mừng thọ cho các cụ tròn 85 tuổi.

Những phần quà mừng thọ được trao tận tay thể hiện sự trân trọng, biết ơn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường đối với những đóng góp to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng gia đình, quê hương và xã hội. Nhiều cụ dù tuổi cao nhưng luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở khu dân cư, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Lễ chúc thọ - mừng thọ là dịp để Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Tân Hòa bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc cao niên; khẳng định trách nhiệm trong việc chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, phường mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống “kính lão trọng thọ”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hồng Duyên