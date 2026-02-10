Thời tiết ngày 10/2: Không khí lạnh duy trì, Bắc Bộ rét, biển động mạnh nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây rét ở Bắc Bộ và làm gió Đông Bắc mạnh trên nhiều vùng biển.

Tại Bắc Bộ, ngày 10/2 có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 10/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt tại các khu vực vùng cao.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, ban ngày nhiệt độ nhích nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng thấp so với trung bình nhiều năm.

Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2 có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam khu vực này chiều tối 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 10/2 tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và dông cục bộ.

Các khu vực khác trên cả nước đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện tại trạm đảo Phú Quý đã ghi nhận gió giật mạnh cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 10/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 3–5 m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc sáng cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; từ chiều gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 10/2, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh rủi ro.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Theo baotintuc.vn