Câu lạc bộ Tình nguyện xanh tổ chức chương trình Đông ấm tại xã Lai Đồng

Trong 2 ngày 7 - 8/2, Câu lạc bộ Tình nguyện xanh, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông “Đông ấm 2026 - Hơi ấm vùng cao” tại xã Lai Đồng.

CLB Tình nguyện xanh trao biểu trưng công trình thanh niên cho Trường PTDTBT Tiểu học Đồng Sơn.

Trong chương trình, CLB Tình nguyện xanh đã tổ chức phiên chợ 0 đồng; trao gần 70 suất quà Tết tặng các gia đình, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Đây là số tiền vận động từ nguồn xã hội hóa với sự đồng hành, chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, CLB Tình nguyện xanh trao tặng công trình thanh niên trị giá 6 triệu đồng cho Trường PTDTBT Tiểu học Đồng Sơn, góp phần tạo không gian sinh hoạt và vui chơi an toàn, bổ ích cho học sinh.

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian sôi nổi giữa đoàn tình nguyện với giáo viên và học sinh tại điểm trường, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em thêm tự tin, phấn khởi trong học tập.

CLB Tình nguyện xanh tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian cho các em học sinh.

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thu Hà