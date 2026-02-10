Chăm lo Tết cho công nhân lao động

Giữa nhịp sản xuất hối hả cuối năm, Xuân Bính Ngọ 2026 đến sớm với hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) khu vực Vĩnh Phúc. Hơn 14 tỷ đồng từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cùng chuỗi hoạt động thiết thực đã thể hiện sự đồng hành sâu sắc của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp tới đội ngũ CNLĐ địa phương.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm, chúc Tết doanh nghiệp và trao quà cho có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Compal (Việt Nam).

Tết đến từ những điều gần gũi nhất

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại các KCN khu vực Vĩnh Phúc – địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, nơi tập trung đông đảo CNLĐ, không khí Xuân hiện diện rõ nét trong từng nhà máy. Không chỉ là sắc đỏ của băng rôn, cờ hoa, mà còn là sự ấm áp lan tỏa từ những chương trình chăm lo Tết bài bản, chu đáo, giàu tính nhân văn do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo triển khai.

Với phương châm xuyên suốt “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, LĐLĐ tỉnh cùng các đơn vị Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Từ KCN Khai Quang, Bá Thiện.... đến các doanh nghiệp FDI quy mô lớn, những hoạt động chăm lo Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là sự tri ân đối với lực lượng công nhân -những người trực tiếp tạo ra giá trị cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm lo Tết năm nay là Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và Chợ Tết Công đoàn – Xuân Bính Ngọ 2026, được LĐLĐ tỉnh tổ chức mới đây tại Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham dự.

Đồng chí Khổng Sơn Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công đoàn các KCN tỉnh nhấn mạnh: “Với trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động, cùng khu vực Phú Thọ và Hoà Bình, Ban Công đoàn KCN tỉnh tại khu vực Vĩnh Phúc đã triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ gần 23.000 đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Mục tiêu lớn nhất là để mỗi công nhân đều có Tết đủ đầy, ấm áp”.

Nguồn kinh phí của tổ chức Công đoàn được phân bổ đúng trọng tâm, đúng đối tượng như: Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao quà Tết, phiếu mua hàng tại các gian hàng phúc lợi; tổ chức “Chợ Tết Công đoàn online 2026”; hỗ trợ vé xe cho công nhân xa quê; cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, chương trình còn tạo không gian để người lao động được mua sắm, vui chơi, cảm nhận trọn vẹn không khí Tết ngay tại nơi làm việc.

Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh và doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn đã tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và địa phương.

Mùa Xuân của niềm tin

Bên cạnh vai trò “nhạc trưởng” của LĐLĐ tỉnh và sự chủ động, trách nhiệm của doanh nghiệp trong các KCN khu vực Vĩnh Phúc là yếu tố then chốt tạo nên một mùa Tết trọn vẹn cho công nhân.

Tại Công ty TNHH Vina Korea (KCN Khai Quang), Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức trang trọng nhưng gần gũi. Hàng trăm phần quà được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn; 100 đoàn viên xuất sắc được khen thưởng; hơn 170 phần quà giá trị được trao qua hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Xen kẽ là những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, mang đậm hơi thở mùa Xuân, giúp người lao động cảm nhận rõ sự trân trọng của doanh nghiệp dành cho mình.

Không khí ấm áp cũng hiện hữu tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam (KCN Bá Thiện), khi bữa cơm tất niên được tổ chức tại nhà ăn công ty, với sự tham gia của lãnh đạo Ban Công đoàn KCN khu vực Vĩnh Phúc. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm đời sống, kế hoạch về quê ăn Tết đã xóa nhòa khoảng cách giữa người quản lý và người lao động.

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, chuyên về camera cho thiết bị điện thoại, hiện có khoảng 1.600 công nhân làm việc. Thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng trong khu vực. Nhờ đó, đời sống của đa số người lao động tương đối ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

hị Lưu Thị Tám - đại diện công đoàn Công ty TNHH Cammsys Việt Nam cho biết: “Những năm qua, Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo công ty để triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, kịp thời, không để công nhân nào bị bỏ lại phía sau”.

Cũng theo chị Tám, doanh nghiệp hiện có nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết, Công đoàn đã rà soát, lập hồ sơ và đề nghị cấp trên hỗ trợ hơn 200 công nhân đủ điều kiện được nhận quà trị giá 1 triệu đồng/người từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh

Bên cạnh đó, doanh nghiệp duy trì đầy đủ chế độ thưởng Tết cho người lao động. Hằng năm, công ty đều chi trả tháng lương thứ 13, đồng thời tặng quà vào cả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho toàn thể công nhân. Ngoài ra, các hoạt động tất niên, gặp mặt cũng được tổ chức nhằm tạo không khí ấm áp, gắn kết.

“Sự quan tâm của Công đoàn tỉnh và Ban Công đoàn KCN không chỉ là nguồn động viên tinh thần lớn, mà còn giúp doanh nghiệp chúng tôi thêm vững tin trong việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, bền vững. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự động viên kịp thời, giúp người lao động yên tâm đón Tết cổ truyển và có thêm động lực quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ,” chị Tám chia sẻ thêm.

Được biết, tại các KCN trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc hiện tập trung nhiều doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ... Tại đây, nhiều doanh nghiệp còn áp dụng chính sách lương, thưởng, phụ cấp và hỗ trợ cao cho công nhân làm việc xuyên Tết, góp phần bảo đảm tiến độ sản xuất, đồng thời chăm lo tốt đời sống người lao động.

Đồng chí Bành Hải Ninh - đại diện Ban Công đoàn KCN khu vực Vĩnh Phúc cho hay: Không chỉ chăm lo vật chất, Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp còn chú trọng đời sống tinh thần của công nhân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp Tết. Mới đây, Liên hoan Văn nghệ chào Xuân Bính Ngọ 2026 là một nội dung ý nghĩa trong chuỗi hoạt động tại Ngày hội công nhân do LĐLĐ tỉnh tổ chức, quy tụ 25 đội thi xuất sắc, đại diện cho gần 300 công đoàn cơ sở, đã trở thành “bữa tiệc tinh thần” đầy sắc màu, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu lao động.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến với những nụ cười, những món quà nhân văn đầy nghĩa tình cho đoàn viên, người lao động, cả những dây chuyền sản xuất vẫn luôn sáng đèn với sự nỗ lực của đội ngũ CNLĐ những ngày cuối năm với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm. Từ sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, sự đồng hành trực tiếp của Ban Công đoàn KCN khu vực Vĩnh Phúc, đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một mùa Xuân ấm áp đã được “dệt” nên từ chính niềm tin và sự gắn kết.

Hồng Trung