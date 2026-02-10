Chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo ở xã Đại Đình

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí chuẩn bị đón Xuân tại xã Đại Đình trở nên rộn ràng hơn khi các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong xã tập trung huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời các gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực góp phần mang đến cho các gia đình phụ nữ nghèo một cái Tết đủ đầy, đầm ấm và an vui.

Xã Đại Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đại Đình và xã Bồ Lý, có diện tích 43,9km2 với 27 thôn, dân số khoảng 20.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 31%. Toàn xã hiện có 2.250 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 28 chi hội. Bên cạnh những thuận lợi, xã còn không ít hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, phụ nữ nuôi con nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn, ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã Đại Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo với nhiều hình thức đa dạng. Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, góp sức mang mùa Xuân ấm áp đến với chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội LHPN xã trao quà cho hội viên Lê Thị Thảo, khu dân cư Đại Điền có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2025, Hội phụ nữ xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 15 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách với tổng trị giá trên 7,5 triệu đồng; trao 2 suất quà hỗ trợ đột xuất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng; tặng 4 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp chị em vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, Hội tiếp tục duy trì và lan tỏa các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa lâu dài như chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hiện nay, hội đang nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi trên địa bàn xã, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định hơn, đặc biệt là trong những dịp lễ, Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tam Đảo cùng các ngành, đoàn thể địa phương trao tặng 20 suất quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên các gia đình đón Tết vui tươi, ấm áp.

Là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư Đại Điền, chị Lê Thị Thảo xúc động chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con ăn học nên cuộc sống rất chật vật. Mỗi dịp Tết đến, được Hội LHPN quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, tôi thấy ấm lòng hơn. Những sự động viên này là nguồn động lực để mẹ con tôi cố gắng vượt qua khó khăn.

Không chỉ tặng quà, Hội LHPN xã còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo từng bước ổn định cuộc sống lâu dài. Hiện, tổng dư nợ do Hội quản lý thông qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 571 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chị em đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hội viên nghèo toàn xã giảm còn 0,33%.

Đồng chí Nguyễn Thị Chuyên - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Đình cho biết: Chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Hội đối với hội viên. Chúng tôi luôn cố gắng huy động các nguồn lực để không chị em nào bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Tết - thời điểm sum vầy, đoàn viên của mỗi gia đình.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn, các hoạt động chăm lo Tết của Hội LHPN xã Đại Đình đã và đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, giúp phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đón Tết trong không khí ấm áp, đủ đầy. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Dương Chung