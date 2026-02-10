Bứt phá trong xây dựng, quy hoạch

Năm 2025, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế của tỉnh với mức tăng trưởng 16,13%, đóng góp 7,72 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 18%; công tác quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và quản lý kinh tế xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện phương châm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, Sở Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xác định công tác quy hoạch đô thị, nông thôn là công cụ quản lý nhà nước quan trọng, mang tính định hướng lâu dài, trong năm 2025, Sở Xây dựng rà soát toàn bộ hệ thống quy hoạch của các địa phương trước hợp nhất; xử lý các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn về chỉ tiêu, ranh giới và định hướng phát triển; tham mưu điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tỉnh và yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án ý tưởng định hướng phát triển không gian tỉnh Phú Thọ để tích hợp kịp thời vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển chung. Nổi bật là ý tưởng Quy hoạch phân khu phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô, kết nối trục Đại lộ Sông Hồng với Thủ đô Hà Nội. Không gian cảnh quan ven sông từ cầu Hồng Hà đến trung tâm thành phố Việt Trì được định hướng trở thành khu vực phát triển mới, hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, đóng vai trò động lực quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh, góp phần hình thành diện mạo đô thị trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phát triển nhà ở xã hội là điểm sáng trong năm 2025 của ngành xây dựng tỉnh. (Ảnh: Nhà thầu khẩn trương thi công công trình nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu).

Công tác thẩm định, cho ý kiến đối với các đồ án quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã, phường trong quản lý quy hoạch được đẩy mạnh, gắn với tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, qua đó nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc tại cơ sở.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế quản lý đô thị; định hướng phát triển đô thị thông minh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được như: Ban hành các quy định quản lý hạ tầng và dịch vụ công ích đô thị; triển khai Kế hoạch phát triển đô thị thông minh theo quy định mới của Chính phủ; từng bước xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Năm 2025 cũng ghi dấu nhiều luật được sửa đổi, bổ sung với các nội dung mới mang tính đột phá. Để sớm đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định hướng dẫn cụ thể; xây dựng định mức, đơn giá trong một số lĩnh vực chuyên môn theo hướng tạo môi trường đầu tư lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Hành lang pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình; thúc đẩy thu hút đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Nhờ đó, tỉnh đã khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình trọng điểm chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước với tổng mức đầu tư lớn. Nhiều dự án không chỉ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng năm 2026 mà còn chuẩn bị các điều kiện quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được đẩy nhanh. Năm 2025, Phú Thọ vượt kế hoạch Chính phủ giao khi khởi công 12 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 11.000 căn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.000 căn hộ hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2026, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, phát triển đô thị - nông thôn bền vững, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đổi mới phương pháp lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lệ Oanh