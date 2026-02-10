Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đảm bảo cấp điện dịp Tết Nguyên đán

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã triển khai nhiều biện pháp quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định. Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án cấp điện cụ thể đảm bảo cung cấp điện theo từng đơn vị quản lý, vận hành.

Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê kiểm tra, đấu nối các trạm biến áp mới xây dựng, đảm bảo cấp điện dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội trên địa bàn.

Hiện Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đang quản lý 72.672 khách hàng, trong đó 8.362 khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt; 64.178 khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt. Trong dịp lễ, Tết, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, dẫn đến nguy cơ quá tải tại một số trạm biến áp.

Để chủ động ứng phó, Đội đã rà soát tổng thể lưới điện, kịp thời khắc phục các tồn tại với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong năm 2025, Đội tập trung chống quá tải lưới điện thông qua việc xây dựng mới 16 trạm biến áp; nâng công suất 13 máy biến áp và hoán đổi công suất 22 máy biến áp. Một số trạm biến áp xảy ra tình trạng quá tải cục bộ trong khoảng 30 - 60 phút vào giờ cao điểm buổi tối do ảnh hưởng của thời tiết và đặc thù phụ tải khu vực nông thôn như: Ngô Xá 1, Ngô Xá 4, Tạ Xá 2, Hương Lung 8... Đội đã kịp thời thực hiện cân đảo pha, san tải, đảm bảo các máy biến áp vận hành an toàn, ổn định.

Đến nay, trên địa bàn không còn khách hàng bị điện áp thấp. Trong năm 2025, Đội đã giảm được 19 trạm biến áp và 159 khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp bằng các giải pháp cụ thể như: Đầu tư xây dựng mới 16 trạm biến áp; cải tạo và xây dựng mới gần 66 km đường dây hạ thế; thực hiện cân đảo pha tại 157 trạm; san tải, tối ưu lưới điện hạ thế tại 36 trạm.

Nhân viên Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê kiểm tra hệ thống điện đảm bảo cấp điện an toàn.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê cho biết: “Đội đã xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện định kỳ và đột xuất; kịp thời xử lý các khiếm khuyết, tồn tại phát hiện qua kiểm tra hiện trường, hệ thống ECP và CBM. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh công nghiệp thiết bị được thực hiện thường xuyên; triển khai vệ sinh sứ cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao và sửa chữa điện nóng (hotline) nhằm giảm thời gian cắt điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

Bên cạnh đó, Đội chủ động phối hợp với chính quyền các xã và cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hợp lý, nhất là trong giờ cao điểm. Đồng thời thông báo, khuyến cáo đến người dân trong dịp lễ, Tết không bắn pháo hoa, pháo giấy, pháo kim tuyến; không thả diều, bóng bay, đèn trời; không leo trèo, tự ý đấu nối đèn trang trí đường làng, ngõ xóm vào đường dây điện. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn hành lang lưới điện và an toàn cho người dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đảm bảo không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có chỉ đạo đặc biệt của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ. Đội ưu tiên cấp điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội.

Đội sản xuất bố trí lực lượng trực tăng cường, sẵn sàng xử lý sự cố 24/24 giờ theo yêu cầu của Công ty Điện lực Phú Thọ; duy trì liên lạc thường xuyên với Điều độ B4; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, mệnh lệnh trong công tác chỉ huy, điều hành. Đồng thời, ưu tiên nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại nhằm đảm bảo xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả. Công tác kiểm tra, xử lý các tồn tại trên lưới điện như tiếp xúc đầu cốt, lèo, tiếp địa, sứ vỡ... được hoàn thành trước ngày 10/2/2026, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Với các phương án đồng bộ đã triển khai, Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn cho người dân trong Xuân Bính Ngọ 2026.

Thu Hà