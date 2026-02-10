Động lực phát triển kinh tế ở An Bình

Sau sáp nhập, xã vùng sâu An Bình có quy mô dân số gần 19.000 người, với 2 dân tộc chủ yếu là Mường và Kinh sinh sống tại 37 thôn, trong đó có 9 thôn đặc biệt khó khăn. Xã đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực tăng trưởng, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững.

Công ty TNHH MTV Cương Thao là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của xã An Bình, giải quyết việc làm cho trên 60 lao động địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã, với mục tiêu quan trọng của giai đoạn 2025 - 2030 là tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, kết hợp tiềm năng nông nghiệp, việc tổ chức, triển khai kịp thời, đầy đủ các phong trào thi đua và công tác khen thưởng có vai trò thúc đẩy, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực trên mọi lĩnh vực.

Thời gian qua, phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được phát động và thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Thâm canh, tăng vụ”, “Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế”, “Quản lý và bảo vệ rừng”. Từ đây, cơ cấu kinh tế của địa phương có sự chuyển dịch tích cực, khoa học công nghệ được chuyển giao và áp dụng mạnh mẽ vào sản xuất. Trên địa bàn có nhiều mô hình nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp đã được chứng nhận sản phẩm OCOP như: Nuôi ong lấy mật ở các thôn Trâm, Tám; chăn nuôi gà Lạc Thủy ở thôn An Sơn 2 và Cây Rường...

Mô hình chăn nuôi bò 3B ở thôn Voi, xã An Bình mang lại lợi nhuận cao, giúp nông hộ làm giàu.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều phong trào thi đua được đẩy mạnh như: “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp. Toàn xã có 7 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 17 vườn mẫu. Chương trình góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập của người dân.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh, như: “An toàn để sản xuất – sản xuất phải an toàn”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”... Đến nay, trên địa bàn xã có 81 doanh nghiệp, HTX, trang trại với các ngành nghề như: Xây dựng, mộc dân dụng, chế biến gỗ, sản xuất, chế biến nông lâm sản, chăn nuôi, cơ khí, hàn xì, làm khung nhôm cửa kính, cửa nhựa lõi thép, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc... Hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của Nhân dân, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua hiến đất làm đường giao thông nông thôn nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận của người dân. Những điển hình tiên tiến trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn như các ông Đỗ Văn Hùng, Lê Văn Bình ở thôn Cây Rường... Chính quyền xã còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể phát động nhiều phong trào về xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Các thôn thi đua mỗi tháng 1 - 2 lần tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh ven các tuyến đường liên xã, liên thôn, ngõ và khu vực nhà văn hóa. Hiện nay, các mô hình đang tiếp tục lan tỏa như: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Trồng hoa, cây xanh ven đường”, “Cải tạo vườn tạp”, “Đèn chiếu sáng công cộng”, “Camera an ninh”, “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học”...

Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, kịp thời, đúng đối tượng và phù hợp tình hình thực tế đã thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được xã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Năm 2025, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất của xã đạt 8%; cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm 29,6%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,8%, nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 40,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 16,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,7 triệu đồng.

Bùi Minh