Bảo đảm nguồn cung, siết chặt quản lý thị trường, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Trước yêu cầu bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay sốt giá cục bộ, UBND tỉnh sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, điều hành thị trường. Từ sự chủ động của doanh nghiệp đến vai trò “gác cửa” của lực lượng chức năng, tình hình thị trường hàng hóa dịp Tết đang cho thấy những tín hiệu tích cực, ổn định.

Doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng phục vụ thị trường Tết

Xác định Tết là cao điểm tiêu dùng lớn nhất trong năm, ngay từ cuối quý 4/2025, các doanh nghiệp thương mại, hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa với quy mô lớn, đa dạng chủng loại. Trong đó, Siêu thị Hoàng Sơn (Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Anh, phường Hòa Bình) là một trong những đơn vị tích cực tham gia chương trình bình ổn giá dịp Tết. Theo kế hoạch, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 của siêu thị đạt khoảng 18 - 20 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm kinh doanh bình thường và tăng gần 15% so với Tết năm trước.

Các nhóm hàng được ưu tiên gồm: lương thực, thực phẩm tươi sống và đông lạnh, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ uống, dầu ăn, gia vị cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Đáng chú ý, nhóm hàng phục vụ Tết truyền thống như bánh chưng, giò chả, mứt Tết, hạt khô... được tăng lượng dự trữ từ 30% - 40%, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày cận Tết.

Siêu thị Anh Kỳ đảm bảo cung ứng nguồn hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ chú trọng số lượng, siêu thị còn ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp uy tín, hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao; đồng thời kiểm soát chặt chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.

Cùng với Siêu thị Hoàng Sơn, Siêu thị Anh Kỳ (Công ty TNHH Anh Phong, phường Hòa Bình) cũng chủ động chuẩn bị nguồn hàng bình ổn giá từ rất sớm. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ Tết của đơn vị đạt trên 15 tỷ đồng, tăng 20% - 25% so với ngày thường. Tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, dầu ăn, đường, mì chính, bánh kẹo và đồ uống. Đại diện siêu thị cho biết, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng cung ứng sớm với các nhà sản xuất, nhà phân phối lớn nhằm bảo đảm nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý trong suốt dịp Tết. Bên cạnh cam kết không tăng giá bất hợp lý, siêu thị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Siết chặt quản lý, ngăn đầu cơ hàng dịp Tết

Song hành với nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò điều hành, quản lý thị trường của cơ quan chức năng được thể hiện rõ nét. Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán. Trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, tham gia chương trình bình ổn giá; đồng thời tăng cường theo dõi, dự báo thị trường để kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp, tránh bị động trong mọi tình huống.

Đoàn công tác của Sở Công Thương kiểm tra công tác bình ổn giá, đảm bảo hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2026 tại Siêu thị Hoàng Sơn.

Đặc biệt, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã vào cuộc quyết liệt với kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết. Theo đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, các Đội Quản lý thị trường tập trung kiểm tra những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết và các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, xăng dầu, khí hóa lỏng. Trong tháng 1/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 64 cơ sở có dấu hiệu vi phạm, lập hồ sơ xử lý 63 vụ với tổng số tiền phạt trên 368 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 152 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức cho 216 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không vi phạm các quy định về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh cũng tăng cường phối hợp với ngành Công Thương và Quản lý thị trường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá trái quy định, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững kỷ cương thị trường.

Lực lượng Công an kiểm tra mặt hàng đồ uống trong dịp Tết tại siêu thị trên địa bàn phường Hòa Bình.

Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, đến thời điểm hiện tại, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản dồi dào, phong phú về chủng loại. Giá các mặt hàng thiết yếu ổn định, chưa ghi nhận biến động lớn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác bình ổn thị trường.

Với sự chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa của các doanh nghiệp cùng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng, thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định, thông suốt, góp phần để nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Mạnh Hùng