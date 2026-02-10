Thông cáo báo chí

Viettel phủ sóng 5G toàn quốc, tung gói TET26 giúp người dân đón Tết vẹn toàn - hân hoan kết nối

Hà Nội, ngày 10/2/2026 - chào đón Tết Nguyên đán 2026, Viettel công bố ra mắt gói cước chuyên biệt TET26 trong bối cảnh mạng 5G Viettel đã phủ sóng 100% tỉnh, thành phố, cũng như toàn bộ các lễ hội, sự kiện lớn trên cả nước. Sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật mạnh nhất từ trước đến nay và sản phẩm dịch vụ tối ưu giúp người dân tận hưởng mùa Tết với kết nối tốc độ cao, giải trí mượt mà trên mọi hành trình du xuân.

Hạ tầng 5G mạnh mẽ là nền tảng cho trải nghiệm TET26 vượt trội

Tết Nguyên đán 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi mạng Viettel đã phủ khắp mọi nơi. Trên nền tảng hạ tầng vững chắc với 30.000 trạm BTS 5G được vận hành (tăng gấp 5 lần so với năm 2025), Viettel tự tin ra mắt gói cước TET26 như một giải pháp toàn diện để khách hàng khai thác tối đa sức mạnh của mạng lưới thế hệ mới.

Với dự báo 7,2 triệu lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, nhu cầu kết nối không chỉ dừng lại ở gọi thoại mà còn là chia sẻ dữ liệu tốc độ cao. Gói cước TET26 cung cấp 26GB data và 260 phút gọi nội mạng, được bảo đảm bởi mạng lưới 5G rộng khắp, giúp người dân dù đang trên hành trình về quê, đi du lịch hay tại các điểm tập trung đông người vẫn có thể livestream, gọi video sắc nét và không gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở kết nối cơ bản, sự kết hợp giữa hạ tầng và dịch vụ còn mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp. Trong gói TET26, khách hàng được tặng quyền truy cập miễn phí gói TV360 Đặc biệt để thưởng thức kho nội dung Tết phong phú (phim, hài kịch, thể thao).

Công nghệ AI và Hệ sinh thái giải trí: Sự cộng hưởng hoàn hảo

Dự kiến, lưu lượng 5G giờ cao điểm Tết 2026 tăng gấp 5 lần so với Tết 2025, trong khi tổng lưu lượng data (4G và 5G) có thể tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu này, Viettel đã triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

Hiện nay, AI của Viettel có thể dự đoán quy mô các sự kiện với độ chính xác đạt 92% so với con người dự đoán, tự động tối ưu hóa tài nguyên, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm đáng kể số lượng giải pháp can thiệp thủ công so với các năm trước. Điều kiện này cũng giúp khách hàng sử dụng gói TET26 luôn có chất lượng đường truyền tốt nhất tại hơn 600 điểm lễ hội và các tuyến giao thông trọng điểm.

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: “Mỗi dịp lễ, Tết, ngoài việc tối ưu hạ tầng mạng lưới, Viettel đều chủ động thiết kế các gói cước phù hợp để hỗ trợ khách hàng duy trì kết nối. Sau thành công của các gói Tết những năm trước, TET26 tiếp tục được nâng cấp về dung lượng và tiện ích, đồng hành cùng người dân tận hưởng Tết vẹn toàn.

Thông tin chi tiết gói cước TET26:

Giá cước: 50.000 đồng/5 ngày. Ưu đãi: 26GB data tốc độ cao (trải nghiệm tốt nhất trên hạ tầng 5G). 260 phút gọi nội mạng miễn phí. Miễn phí gói TV360 Đặc biệt. Thời gian triển khai: Từ nay đến hết 03/03/2026. Cách đăng ký: Soạn tin TET26 gửi 191.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website http://vietteltelecom.vn, ứng dụng MyViettel hoặc liên hệ tổng đài 198 (miễn phí).