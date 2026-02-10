Thiết kế Galaxy S26: Mỏng nhẹ hơn, camera “liền khối”, vật liệu khung và độ bền đáng kỳ vọng

Tính đến 5/2/2026, Samsung vẫn chưa công bố chính thức Galaxy S26 series, nên mọi chi tiết về thiết kế dưới đây đều nên hiểu theo hướng rò rỉ/đồn đoán. Dù vậy, các leak gần đây khá nhất quán ở một điểm: Galaxy S26 không “đổi form” hoàn toàn, mà tập trung vào tinh chỉnh cảm giác cầm nắm, làm mỏng nhẹ hơn, và thay đổi cụm camera theo phong cách liền khối để nhìn cao cấp, gọn gàng hơn.

Mỏng nhẹ là “cú chạm” dễ cảm nhận nhất khi cầm trên tay

Nếu bạn thuộc nhóm dùng điện thoại cả ngày, thiết kế mỏng hơn dù chỉ vài phần mười mm vẫn tạo khác biệt. Các tổng hợp leak cho rằng Samsung Galaxy S26 có thể mỏng khoảng 6.9mm (mỏng hơn đời trước), còn S26+ giữ quanh 7.3mm.

Với bản tiêu chuẩn, một rò rỉ khác còn đưa ra kích thước chi tiết kiểu “gọn và mỏng”: khoảng 149.6 × 71.7 × 7.2mm cho Galaxy S26 (và S26+ khoảng 158.4 × 75.8 × 7.3mm).Bạn có thể thấy ngay ý đồ: Samsung muốn bản thường vẫn dễ cầm một tay, trong khi bản Plus “nới” không gian hiển thị nhưng không làm máy dày lên quá nhiều.

Ultra cũng được “gọt” lại: ít cấn tay, bớt nặng, cạnh bo mềm hơn

Điểm đáng chú ý là không chỉ riêng phiên bản tiêu chuẩn, mà Samsung Galaxy S26 Ultra cũng được tin đồn sẽ "thon gọn" hơn đáng kể: độ dày chỉ khoảng 7.9mm và trọng lượng giảm xuống còn 214g. Đối với dòng Ultra vốn thường bị người dùng phàn nàn về sự "cồng kềnh", chỉ cần Samsung giảm nhẹ độ dày và bo tròn các cạnh viền mềm mại hơn thôi là trải nghiệm cầm nắm đã thay đổi rõ rệt: ít gây khó chịu cho lòng bàn tay, cho vào túi quần thoải mái hơn, và sử dụng trong thời gian dài cũng đỡ mỏi cổ tay hơn.

Cụm camera chuyển sang “đảo camera” dọc dạng pill: nhìn liền lạc, đỡ rối mắt

Một thay đổi dễ nhận ra nhất từ các ảnh/ốp rò rỉ là Galaxy S26 series có thể quay lại kiểu camera island (cụm camera liền khối), thay vì các vòng camera “nổi” riêng lẻ như một số đời gần đây. Các hình ảnh ốp UAG bị lộ cho thấy cụm camera dạng pill dọc chứa 3 ống kính chính, và cách bố trí trên Ultra còn để một số cảm biến/ống kính nằm tách ra bên cạnh.

Trên các render bị rò rỉ, S26 Ultra còn được mô tả có cụm camera dạng pill cho một phần camera, kèm các chi tiết như laser AF đặt riêng.Về mặt trải nghiệm, thiết kế “liền cụm” thường có hai lợi ích rất thực tế: (1) nhìn sạch và cao cấp hơn; (2) lắp ốp dễ “phẳng” hơn quanh cụm camera, giảm cảm giác kênh và giảm rủi ro va chạm trực tiếp vào từng vòng camera.

“Titanium” có thể biến mất khỏi tên gọi: khả năng quay về khung nhôm

Một tin đồn gây tranh luận là S26 Ultra có thể không còn nhấn mạnh titanium như các đời gần đây. Một bài phân tích của Tom’s Guide chỉ ra việc tên màu rò rỉ không còn gắn chữ “Titanium”, từ đó dấy lên nghi vấn Samsung có thể bỏ titanium.Tech Advisor cũng tổng hợp theo hướng tương tự: Ultra có thể chuyển từ titanium về aluminium (nhôm), với lập luận thường gặp là nhôm tản nhiệt tốt và giúp máy nhẹ hơn.

Nếu điều này thành sự thật, bạn có thể hiểu theo hai hướng:Một là “cảm giác cao cấp” theo kiểu vật liệu có thể thay đổi đôi chút (tùy cách xử lý bề mặt). Hai là tính thực dụng tăng lên: máy nhẹ hơn, thoát nhiệt tốt hơn khi quay video lâu hoặc chơi game.

Độ bền: kính cường lực “mạnh hơn” và IP68 vẫn là chuẩn quen thuộc

Về mặt độ bền, các leak đang nhắc đến khả năng S26 Ultra có thể được trang bị một loại Gorilla Glass “high strength” mới, thậm chí có tin đồn là giúp giảm nhu cầu dán kính cường lực dạng tempered glass (dĩ nhiên vẫn phải chờ thực tế).

Còn về kháng nước/kháng bụi, đa số nguồn tin hiện tại nghiêng về việc Samsung sẽ tiếp tục giữ IP68 cho dòng S26 (đây cũng là truyền thống lâu năm của flagship Galaxy).Điểm cần nhớ: IP68 phù hợp cho tình huống vô tình gặp nước, mưa, rơi nước ngắn; không phải “bảo chứng” để ngâm nước thường xuyên.

Màu sắc và “chất” thiết kế: tông tím nổi bật, cạnh bo và chi tiết camera tinh hơn

Về màu, các render rò rỉ đang làm màu tím trở thành “hero color” khá rõ, đồng thời có những lựa chọn cơ bản như đen/trắng/xanh...Ngoài ra, một số nguồn leak còn nhấn mạnh việc Samsung có thể thay đổi chi tiết viền/“vòng camera” theo hướng trông kim loại và cao cấp hơn, giảm cảm giác “vòng camera dán lên” gây tranh cãi.