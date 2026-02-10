Cách sử dụng xe quét rác đúng chuẩn, an toàn

Bí quyết sử dụng xe quét rác chuyên nghiệp, tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian vệ sinh mà vẫn đạt hiệu quả vượt trội.

Việc sử dụng xe quét rác sai cách có thể gây lãng phí nhiên liệu và làm giảm hiệu quả công việc. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ hướng dẫn chi tiết nhất về cách sử dụng xe quét rác, giúp bạn trở thành một người vận hành chuyên nghiệp.

1. Hướng dẫn cách sử dụng xe quét rác chuyên nghiệp, chuẩn kỹ thuật

1.1. Những bước kiểm tra quan trọng trước khi khởi động

Trước khi vận hành xe quét rác, hãy dành vài phút để thực hiện các bước kiểm tra quan trọng dưới đây:

Kiểm tra động cơ: Chạy êm, không tiếng lạ, đủ dầu nhớt và nhiên liệu/pin.

Kiểm tra chổi: Không mòn quá mức, không bị kẹt hay vướng vật cản.

Kiểm tra bộ lọc bụi: Không tắc nghẽn, đặc biệt là bộ lọc HEPA.

Kiểm tra hệ thống đèn và còi: Hoạt động tốt để đảm bảo cảnh báo an toàn.

Kiểm tra lốp: Đủ áp suất, không mòn, nứt hay non hơi.

1.2. Quy trình vận hành xe quét rác đúng chuẩn

Sau khi đã kiểm tra, hãy tiến hành cách sử dụng xe quét rác theo các bước dưới đây:

Bước 1: Bật công tắc nguồn hoặc nổ máy, để xe chạy không tải vài phút. Quan sát bảng điều khiển, chắc chắn không có cảnh báo bất thường.

Bước 2: Hạ chổi xuống mặt đường, điều chỉnh áp lực vừa phải để quét sạch nhưng không làm hỏng mặt sàn hoặc gây mòn chổi.

Bước 3: Tùy vào khu vực và loại rác, bạn có thể chọn chế độ quét khô hoặc quét ướt. Chế độ quét khô dành cho rác thải khô, bụi ít. Quét ướt kết hợp phun nước thích hợp với khu vực nhiều bụi bẩn.

Bước 4: Di chuyển chậm rãi, giữ tốc độ 5-10 km/h. Tránh tăng tốc đột ngột hay phanh gấp để đảm bảo an toàn và hiệu quả làm sạch.

2. Một số lưu ý an toàn khi vận hành xe quét rác

Không chỉ vận hành đúng kỹ thuật, người lái xe quét rác còn cần chú ý đến các yếu tố an toàn sau bảo vệ cả thiết bị lẫn người sử dụng:

Chỉ những người được đào tạo bài bản và nắm rõ kỹ thuật mới được phép vận hành xe.

Người vận hành cần trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, giày chống trượt và mũ bảo hiểm.

Luôn bật đèn và còi cảnh báo khi làm việc ở khu vực đông người hoặc vào ban đêm.

Tránh quét các vật cứng, sắc nhọn như đá, kim loại, hoặc mảnh kính lớn.

Vệ sinh vào sáng sớm hoặc ban đêm cần đảm bảo đủ ánh sáng, có cảnh báo khu vực.

3. Bí quyết bảo dưỡng xe quét rác luôn bền lâu như mới

Xe quét rác muốn hoạt động bền bỉ, tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ là điều không thể bỏ qua. Hãy:

Tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Thay thế kịp thời các bộ phận hao mòn như chổi quét, bộ lọc bụi, dây băng tải.

Dọn sạch thùng chứa rác sau mỗi ca làm việc, vệ sinh chổi quét và hệ thống hút bụi để tránh tắc nghẽn.

Dành thời gian kiểm tra lại động cơ, hệ thống quét sau khi sử dụng để sớm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng.

