Kawasaki Lift - Đại diện phân phối thiết bị nâng Kawasaki tại Việt Nam

Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa sản xuất, nhu cầu sử dụng các thiết bị nâng hạ an toàn, bền bỉ và đạt chuẩn kỹ thuật ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và logistics. Trong số các thương hiệu thiết bị nâng hạ uy tín trên thị trường, Kawasaki - sản xuất tại nhà máy Apollo được đánh giá cao nhờ công nghệ tiên tiến, độ bền vượt trội và tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Tại Việt Nam, Kawasaki Lift là đại diện phân phối chính thức các thiết bị nâng hạ Kawasaki, cung cấp giải pháp nâng hạ chất lượng cao và đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong suốt nhiều năm qua.

Kawasaki - Thương hiệu thiết bị nâng hạ đạt chuẩn công nghệ Nhật Bản

Các dòng thiết bị nâng hạ pa lăng, máy tời điện, phụ kiện nâng thương hiệu Kawasaki thuộc sở hữu của Apollo được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe trong môi trường công nghiệp hiện đại như:

Thiết bị nâng hạ Kawasaki tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế

An toàn cao trong quá trình vận hành.

Khả năng chịu tải lớn, hoạt động ổn định.

Tuổi thọ dài, hạn chế hỏng hóc.

Hiệu suất làm việc bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, thiết bị nâng Kawasaki còn đạt các tiêu chuẩn quan trọng như:

ISO 9001:2000 - Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

CE (Châu Âu) - Chứng nhận đáp ứng các yêu cầu an toàn, sức khỏe và môi trường của Liên minh Châu Âu.

Đây là cơ sở quan trọng giúp các sản phẩm Kawasaki Apollo được tin dùng tại nhiều thị trường lớn.

Kawasaki Lift - Đại diện phân phối thiết bị nâng Kawasaki tại Việt Nam

Không chỉ là đơn vị cung cấp, Kawasaki Lift đóng vai trò là đại diện phân phối chính thức của thương hiệu Kawasaki (nhà máy Apollo) tại thị trường Việt Nam. Điều này khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của Kawasaki Lift trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ.

Đại diện Kawasaki Lift đến ký kết hợp đồng với thương hiệu Kawasaki

Theo đó, các sản phẩm do Kawasaki Lift phân phối đều đảm bảo:

100% thiết bị chính hãng Kawasaki được sản xuất tại nhà máy Apollo tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đầy đủ CO (Certificate of Origin) - Chứng nhận xuất xứ và CQ (Certificate of Quality) - Chứng nhận chất lượng.

Hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Giấy tờ xuất xưởng đi kèm sản phẩm.

Chính sách bảo hành dài hạn lên đến 12 tháng.

Điều này giúp doanh nghiệp yên tâm sử dụng thiết bị trong các dự án lớn, công trình yêu cầu nghiêm ngặt về pháp lý, kiểm định và an toàn lao động.

Vì sao Kawasaki Lift được Kawasaki lựa chọn làm nhà phân phối tại Việt Nam?

Việc Kawasaki tin tưởng lựa chọn Kawasaki Lift làm nhà phân phối tại Việt Nam là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn, hệ thống phân phối và cam kết chất lượng. Với hơn 5 năm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị nâng hạ, Kawasaki Lift am hiểu sâu các dòng sản phẩm Kawasaki. Và có khả năng triển khai giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành tại thị trường Việt Nam.

Kho hàng của Kawasaki Lift tại Định Công, Hà Nội

Đồng thời, Kawasaki Lift đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phân phối chính hãng về kiểm soát chất lượng, chứng từ CO - CQ và dịch vụ hậu mãi dài hạn. Với uy tín đã được khẳng định qua nhiều dự án công nghiệp, Kawasaki Lift không chỉ đại diện hình ảnh thương hiệu Kawasaki tại Việt Nam mà còn góp phần đưa các giải pháp nâng hạ an toàn, bền bỉ và hiệu quả đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Danh mục thiết bị nâng hạ Kawasaki do Kawasaki Lift phân phối

Hiện nay, Kawasaki Lift cung cấp đa dạng các dòng thiết bị nâng hạ Kawasaki Apollo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp nặng, bao gồm:

Đa dạng các thiết bị nâng hạ của Kawasaki

Tời điện Kawasaki:

Tời điện mini PA

Tời điện di chuyển CQ

Tời điện treo NX

Tời điện đa năng CDK1

Tời điện 12V, 24V

Pa lăng Kawasaki:

Pa lăng xích điện tiêu chuẩn mã KKBB

Pa lăng xích điện cao cấp mã DCER

Pa lăng xích điện phòng nổ

Pa lăng xích kéo tay, pa lăng xích lắc tay

Pa lăng xích tay phòng nổ

Đầy đủ và đa dạng các mẫu mã

Phụ kiện nâng hạ: Kẹp tôn, kẹp dầm, móc cẩu, con chạy, rùa chuyển hàng, kích móc và nhiều phụ kiện chuyên dụng khác.

Với vai trò đại diện phân phối thiết bị nâng Kawasaki tại Việt Nam, Kawasaki Lift không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng mà còn mang đến giải pháp nâng hạ toàn diện, an toàn và bền vững. Uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp chính là nền tảng giúp Kawasaki Lift trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Kho K12A - Số 1 Ngõ 120 Đường Định Công, Phường Phương Liệt, Hà Nội

Số điện thoại: 0355 932 886 - 0965 222 589

Email: info@kawasakilift.vn

Website: https://kawasakilift.vn/