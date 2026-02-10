“Công chúa tuyết” Eileen Gu: “Tôi gánh trọng trách Trung Quốc và Mỹ”

Chỉ giành HC bạc freeski slopestyle Olympic mùa Đông 2026, Eileen Gu nói cô bị ảnh hưởng bởi áp lực đại diện cùng lúc cho Trung Quốc và Mỹ.

Ở chung kết tại công viên tuyết Livigno hôm 9/2, Eileen Gu đạt thành tích tốt nhất là 86,58 điểm sau ba lần thi, kém người giành HC vàng Mathilde Gremaud (Thụy Sĩ) 0,38 điểm. Kết quả này tương tự Olympic Bắc Kinh 2022, nơi Gu cũng về nhì sau Gremaud ở nội dung này. HC bạc tại Milano-Cortina là huy chương Olympic thứ tư của Gu, sau hai HC vàng và một bạc cách đây 4 năm.

Eileen Gu cười sau khi mắc lỗi ở bài thi cuối chung kết nội dung slopestyle, môn trượt tuyết tự do nữ, Olympic mùa Đông tại công viên tuyết Livigno, thị trấn Valtellina, vùng Lombardy, Italy ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters

Gu sinh ra và lớn lên tại San Francisco, California, khởi đầu sự nghiệp trượt tuyết tự do (freeski) với tư cách VĐV Mỹ. Năm 2019, cô chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc, quê hương của mẹ cô. Quyết định này đưa Gu vào tâm điểm chú ý toàn cầu, vừa nhận được sự ủng hộ lớn tại Trung Quốc, vừa hứng chịu không ít tranh cãi ở Mỹ.

Sau chung kết slopestyle, Gu thừa nhận cảm giác chịu áp lực khi đại diện cho hai quốc gia. “Đôi khi tôi cảm thấy như đang gánh trọng trách của hai đất nước trên vai”, cô nói. "Điều quan trọng nhất là vẫn có thể trượt tuyết xuyên suốt những áp lực đó, vẫn thể hiện được khả năng cao nhất và giữ nguyên tình yêu với môn thể thao đã gắn bó từ nhỏ. Tôi chỉ quan tâm điều đó, và tôi rất hạnh phúc khi có thể đại diện cho điều đó hôm nay".

Gu bước vào Olympic mùa Đông 2026 với mục tiêu giành ba HC vàng, điều chưa từng có trong trượt tuyết tự do nữ. Tuy nhiên, ở bài thi quyết định, cô mắc lỗi ngay từ chướng ngại đầu tiên, và ngã xuống tuyết, chỉ nhận 1,65 điểm. Gu hiểu rằng cơ hội vượt qua Gremaud đã kết thúc, nhưng cô vẫn nhún vai và cười tươi khi nhìn vào máy quay. VĐV Trung Quốc gốc Mỹ cho biết bản thân không hề thất vọng, bởi những gì cô thể hiện trên tuyết đã là giới hạn cao nhất lúc này.

“Tôi đã vượt qua rất nhiều thứ để có mặt ở đây”, Gu nói sau cuộc thi. “4 năm qua đặc biệt khó khăn, với chấn thương liên tiếp và quãng nghỉ dài”.

Một năm trước Olympic, Gu gặp chấn động não nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, thậm chí bị co giật, khiến nhiều người lo ngại về khả năng cô có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh vấn đề thể chất, Gu còn phải cân bằng lịch học tập tại Đại học Stanford và một học kỳ ở Đại học Oxford, làm quỹ thời gian dành cho tập luyện bị thu hẹp đáng kể.

Vì thế, Gu đánh giá cao bài thi của cô tại Livigno. Cô khẳng định đây là “bài slopestyle hay nhất” bản thân từng thực hiện trong sự nghiệp. Theo Gu, Gremaud cũng đạt phong độ đỉnh cao với bài thi tốt nhất của chính VĐV Thụy Sĩ. Việc hai VĐV hàng đầu thế giới so kè trong khoảng cách chưa đến nửa điểm ở hai kỳ Olympic liên tiếp, phản ánh sự phát triển nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của trượt tuyết tự do nữ.

Sau khi nhận huy chương từ Công chúa Anne của Vương quốc Anh, Gu nở nụ cười rạng rỡ và ôm chúc mừng các đối thủ. Cô tự hào vì “góp phần đẩy môn thể thao này lên tầm cao mới”.

Theo Forbes, Gu là VĐV kiếm tiền giỏi nhất Olympic mùa Đông 2026, với 23 triệu USD chỉ trong 12 tháng qua. Cô còn thi đấu ở hai nội dung khác tại Olympic 2026, là big air ngày 14/2, 16/2 và halfpipe 19/2, 21/2, nơi cô sẽ phải bảo vệ chức vô địch.

