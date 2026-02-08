Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings “lột xác”, quật ngã đội ĐKVĐ giải Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings có trận đấu bùng nổ, vượt qua đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Osaka Marvelous tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Thanh Thúy tỏa sáng ở vị trí mới

Sau trận thua 0-3 trước Osaka Marvelous ở lượt trận 29 giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm qua, hôm nay Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings tái đấu với nhà ĐKVĐ ở lượt trận thứ 30 và tạo nên bất ngờ lớn.

Những thay đổi từ ban huấn luyện đội Gunma Green Wings, trong đó có việc đưa thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy từ vị trí chủ công sang chơi đối chuyền giúp CLB Gunma Green Wings “lột xác” so với lượt đi.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings xuất sắc đánh bại đội ĐKVĐ giải bóng chuyền Nhật Bản

Bộ ba Thanh Thúy, Rozanski và Takaso thi đấu ăn ý, hiệu quả trong khi hàng phòng ngự cũng hoạt động tốt giúp CLB Gunma Green Wings khắc chế được lối đánh của đối thủ. Giành chiến thắng 25/15 ở ván 1, sau đó để Osaka Marvelous thắng lại 25/22, cân bằng tỷ số 1-1. Thanh Thúy cùng các đồng đội đã chơi rất hay, giành chiến thắng ở 2 ván tiếp theo với điểm số lần lượt là 25/16, 25/21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Xuất sắc đánh bại đội ĐKVĐ giải Nhật Bản giúp Thanh Thúy cùng đội Gunma Green Wings có trận thắng thứ 17 từ đầu giải, qua đó xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng trước đối thủ mạnh cũng là động lực cho Thanh Thúy cùng các đồng đội hướng đến giai đoạn cạnh tranh quan trọng phía trước.

Ngày 14.2, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu lượt trận tiếp theo, chạm trán đội xếp hạng 9 là CLB Kurobe Aqua Fairies.

Theo thanhnien.vn