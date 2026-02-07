Thể thao
U23 Việt Nam và ’món quà' Tết sớm cho HLV Kim Sang Sik

Sau VCK U23 châu Á 2025, điều mà HLV Kim Sang Sik hài lòng nhất đối với các cầu thủ U23 Việt Nam có lẽ vẫn nằm ở câu chuyện tiếp tục được ra sân tại V-League.

Tín hiệu đáng mừng

Sau khi khép lại VCK U23 châu Á với những dấu ấn tích cực, phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB và tiếp tục được trao cơ hội thi đấu tại V-League.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều giai đoạn trước, khi không ít cầu thủ trẻ sau các giải đấu trẻ thường phải quay lại băng ghế dự bị, thậm chí “mất hút” khỏi đội hình chính. Lần này, U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang cho thấy vị thế khác.

U23 Việt Nam và món quà Tết sớm cho HLV Kim Sang Sik

Minh Phúc và nhiều cầu thủ khác ở U23 Việt Nam vẫn được sử dụng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026

Ở vòng đấu đầu tiên sau khi V-League trở lại, rất đông các cầu thủ U23 Việt Nam đã được CLB chủ quản sử dụng và cũng ngay lập tức đóng góp lớn vào kết quả hay chuyên môn cho đội nhà.

Rõ ràng việc được sử dụng đều đặn ở môi trường V-League chắc chắn giúp các cầu thủ U23 Việt Nam duy trì sự phát triển liên tục. Từ sân chơi trẻ đến bóng đá đỉnh cao, khoảng cách không còn quá lớn nếu cầu thủ được thi đấu thường xuyên. Đây chính là tín hiệu đáng mừng, không chỉ cho bản thân các cầu thủ, mà còn cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

“Món quà” Tết cho HLV Kim Sang Sik

Với HLV Kim Sang Sik, nỗi lo lớn nhất trong tiến trình trẻ hóa tuyển Việt Nam từng nằm ở việc các cầu thủ U23 khó cạnh tranh suất thi đấu tại CLB. Nếu không được ra sân thường xuyên, mọi kế hoạch dài hạn đều dễ rơi vào trạng thái dang dở. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mối lo ấy phần nào đã được giải tỏa.

Việc nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được tin tưởng, thậm chí giữ vai trò trụ cột tại CLB như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Trung Kiên hay Cao Văn Bình cho thấy chất lượng thực sự của lứa cầu thủ này.

U23 Việt Nam và món quà Tết sớm cho HLV Kim Sang Sik

Điều này giảm cho HLV Kim Sang Sik nhiều âu lo trong quá trình chuyển giao thế hệ ở tuyển Việt Nam

Không chỉ dừng ở tiềm năng, tất cả đang từng bước khẳng định mình ở môi trường khắc nghiệt nhất của bóng đá quốc nội. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với HLV Kim Sang Sik, người luôn đề cao tính kế thừa và sự phát triển bền vững.

Khi các cầu thủ trẻ được “tôi luyện” thường xuyên tại CLB, HLV Kim Sang Sik sẽ có trong tay một lực lượng kế cận sẵn sàng cho tuyển Việt Nam. Quá trình trẻ hóa vì thế diễn ra tự nhiên hơn, không cần những bước nhảy vọt đầy rủi ro. Thay vào đó, tuyển Việt Nam có thể được làm mới từng phần, vừa đảm bảo sức cạnh tranh trước mắt, vừa xây dựng nền móng cho tương lai.

Có thể nói, việc các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục được sử dụng sau VCK U23 châu Á chính là món quà Tết sớm dành cho HLV Kim Sang Sik. Đó không chỉ là niềm vui ngắn hạn, mà còn là tín hiệu cho thấy con đường mà bóng đá Việt Nam đang đi dần cho thấy những kết quả tích cực và bền vững.

Theo vietnamnet.vn

