Đại thắng Newcastle, Man City thẳng tiến vào chung kết gặp Arsenal

Manchester City dễ dàng đánh bại Newcastle 3-1 ở bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số áp đảo 5-1 sau hai lượt trận.

Rạng sáng 5/2 (giờ Việt Nam), Manchester City tiếp đón Newcastle United ở trận bán kết lượt về Carabao Cup. Trên sân nhà, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng 3-1, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận.

Dù tiếp tục xoay tua đội hình, Man City vẫn áp đảo ngay từ những phút đầu. Thế trận một chiều nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng chớp nhoáng của Omar Marmoush. Tiền đạo người Ai Cập tận dụng sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Newcastle để dứt điểm gọn gàng ở cả hai tình huống, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước và gần như định đoạt số phận trận đấu chỉ trong hiệp một.

Không dừng lại ở đó, Tijjani Reijnders ghi thêm bàn thứ ba bằng pha xử lý lạnh lùng trong vòng cấm, hoàn tất màn trình diễn hiệu quả của Man City trước giờ nghỉ.

Ở chiều ngược lại, Newcastle gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng. Điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong hiệp một là những nỗ lực cá nhân và các pha dứt điểm từ xa, song đều bị James Trafford từ chối. Thủ môn của Man City có hai pha cứu thua xuất sắc, khiến thầy trò Eddie Howe tiếp tục chuỗi trận sân khách đáng quên trước nửa xanh thành Manchester.

Sang hiệp hai, Newcastle chơi khởi sắc hơn sau những điều chỉnh nhân sự. Thành quả đến ở phút hơn 60, khi Anthony Elanga ghi bàn rút ngắn tỷ số bằng pha solo ấn tượng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Elanga cho Newcastle kể từ khi gia nhập đội bóng với mức phí lớn từ Nottingham Forest.

Dù vậy, Man City chủ động giảm nhịp độ để giữ sức cho trận chung kết sắp tới. Pep Guardiola vẫn tung Erling Haaland và Rodri vào sân nhằm đảm bảo sự chắc chắn, đồng thời tạo thêm sức ép cuối trận. Haaland thậm chí còn hai lần tiến sát bàn thắng nhưng không thể nâng tỷ số.

Chung cuộc, Man City thắng 3-1 và hiên ngang vào chung kết Carabao Cup, nơi họ sẽ chạm trán Arsenal tại Wembley - chuyến làm khách thứ 22 của Pep Guardiola tới “thánh địa” bóng đá Anh kể từ khi dẫn dắt Man City.

