Arsenal vào chung kết Cup Liên đoàn

Kai Havertz ghi bàn giúp Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết, qua đó vào chung kết Cup Liên đoàn với tổng tỷ số 4-2.

Trận derby London tối 3/2 diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt tại Emirates. Với tính chất căng thẳng của trận bán kết, hai đội thi đấu thận trọng, ưu tiên sự an toàn và gần như không tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng nào trong suốt 90 phút chính thức.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút bù giờ thứ bảy, từ một pha phản công sắc bén bên cánh phải. Leandro Trossard chọc khe dọc biên cho Declan Rice băng xuống, trước khi tiền vệ người Anh căng ngang vào trung lộ để Kai Havertz đối mặt. Tiền đạo người Đức vượt qua thủ thành Robert Sanchez rồi dứt điểm bằng chân phải vào lưới trống, chấm dứt mọi hy vọng của đội bóng cũ Chelsea.

Kai Havertz vượt qua Robert Sanchez rồi sút vào lưới trống, trong trận Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: Reuters

Kết quả 1-0 giúp Arsenal nối dài mạch bất bại trước Chelsea trên mọi đấu trường lên 10 trận, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Quan trọng hơn, “Pháo thủ” lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Cup Liên đoàn kể từ mùa giải 2017-2018, khi họ thất bại 0-3 trước Man City.

Arsenal sẽ chạm trán Man City hoặc Newcastle ở chung kết diễn ra trên sân Wembley ngày 22/3, với mục tiêu hướng tới danh hiệu Cup Liên đoàn thứ ba trong lịch sử CLB, sau các mùa giải 1986-1987 và 1992-1993.

Đây cũng là lần đầu tiên “Pháo thủ” góp mặt trong trận chung kết một giải đấu kể từ Cup FA 2020. Khi đó, đại diện Bắc London đánh bại chính Chelsea với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Pierre-Emerick Aubameyang, qua đó giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại HLV Mikel Arteta.

Trevoh Chalobah (áo xanh) tranh chấp quyết liệt với Gabriel Martinelli. Ảnh: AMA

Bất chấp lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi, HLV Mikel Arteta vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của William Saliba, Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Declan Rice hay Viktor Gyokeres. Lựa chọn này cho thấy quyết tâm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong nỗ lực giúp Arsenal chấm dứt quãng thời gian gần sáu năm không giành danh hiệu lớn.

Ở chiều ngược lại, tân HLV Liam Rosenior của Chelsea gây bất ngờ khi bố trí đội hình năm hậu vệ thiên về phòng ngự, đồng thời cất nhiều ngôi sao tấn công như Cole Palmer, Estevao hay Alejandro Garnacho trên băng ghế dự bị.

Hiệp một diễn ra với nhịp độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt từ cả hai đội. Tuy nhiên, thế trận chặt chẽ khiến số cơ hội nguy hiểm không nhiều, trong khi các tình huống va chạm lại xuất hiện dày đặc.

Dù được chơi trên sân nhà, Arsenal gặp khó trong việc kiểm soát thế trận. Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công trên sân, nhưng những cơ hội đáng chú ý nhất của “Pháo thủ” lại đến từ Piero Hincapie. Hậu vệ người Ecuador bật cao đánh đầu vọt xà ở phút 17, rồi tung cú cứa lòng chân trái về góc xa buộc thủ môn Robert Sanchez phải trổ tài cản phá chỉ vài phút sau.

Chelsea không mạo hiểm dâng cao đội hình và chỉ vài lần đưa bóng đến sát vòng cấm đối phương. Một trong số đó tạo ra cú sút uy lực từ cự ly khoảng 20 m của Enzo Fernandez, song thủ thành Kepa Arrizabalaga vẫn kịp bay người đẩy bóng cứu thua.

Cole Palmer đá phạt không qua hàng rào. Ảnh: PA

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai, khi cả Arsenal lẫn Chelsea tiếp tục chơi quyết liệt nhưng thiếu những tình huống đột biến. Trận đấu chỉ thực sự nóng lên ở những phút cuối, khi VAR liên tiếp vào cuộc để xem xét khả năng cầu thủ Arsenal để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Phút bù giờ thứ sáu, khi Kepa ôm gọn bóng và William Saliba đã quay về phía khán đài ăn mừng, nhiều người tin rằng trận đấu chuẩn bị khép lại. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi. Arsenal phá bóng lên, Chelsea cướp được rồi nhanh chóng mất quyền kiểm soát. Từ tình huống phản công ngay sau đó, đoàn quân dưới trướng Arteta ghi bàn quyết định nhờ công Havertz, qua đó ấn định chiến thắng đầy kịch tính.

