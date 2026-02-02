VFF gia hạn hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản

Sáng 2/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi trên cương vị Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục đặt niềm tin vào chuyên gia người Nhật Bản trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Ông Koshida Takeshi đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF từ ngày 1/6/2023. Ông là ứng viên do Ban chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu, sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, quản lý kỹ thuật ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đào tạo trẻ.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông từng được LĐBĐ Nhật Bản tín nhiệm mời tham gia đào tạo huấn luyện viên quốc gia, trực tiếp giảng dạy các khóa C, B và A.

Trong gần ba năm làm việc tại Việt Nam, ông Koshida Takeshi đã để lại dấu ấn rõ nét trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ông tham gia giảng dạy nhiều khóa huấn luyện viên, hội thảo chuyên môn do VFF tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn và ban huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia trong việc định hướng, xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Trọng tâm được đặt vào chuẩn hóa quy trình huấn luyện, nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên trẻ, giám đốc kỹ thuật tại các CLB và trung tâm đào tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Koshida Takeshi cho biết: "Kể từ khi làm việc với VFF từ tháng 6/2023 đến nay, tôi đã tham gia đào tạo nhiều khóa học với khoảng 300 học viên. Tôi cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của các cộng sự đến từ Nhật Bản, tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Việc gia hạn hợp đồng với ông Koshida Takeshi cho thấy định hướng nhất quán của VFF trong chiến lược phát triển bền vững, lấy công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

