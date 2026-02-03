Không có Ronaldo, Al Nassr vẫn nối dài chuỗi toàn thắng

Dù Ronaldo từ chối ra sân, Al Nassr vẫn biết cách đánh bại Al Riyadh ở vòng 20 Saudi Pro League.

Al Nassr đã kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên năm trận với chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Al Riyadh ở vòng đấu thứ 20 của Giải Vô địch Quốc gia Saudi Arabia. Đội quân áo vàng hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng, bằng điểm với Al Hilal (46), nhưng đã chơi nhiều hơn đội bóng của Simeone Inzaghi một trận.

Đội bóng của Jorge Jesus chiếm ưu thế hơn hẳn, kiểm soát bóng tới 67% trong suốt trận đấu. Họ tạo ra ít nhất 10 cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm lại thiếu chính xác khi chỉ có ba cú sút trúng đích.

Al Riyadh chỉ kém hơn ba cú sút, nhưng khả năng dứt điểm của họ còn tệ hơn, chỉ có một cú sút trúng đích. Al Nassr liên tục gây sức ép, và điều đó đã được đền đáp ở phút thứ 40, khi Sadio Mane nhận được đường chuyền tuyệt vời từ Joao Felix trong vòng cấm, và tiền đạo người Senegal đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Hiệp hai diễn ra tương tự, khi Al Riyadh không tận dụng được hầu hết các cơ hội, trong khi Al Nassr tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai để ấn định chiến thắng. Mặc dù không đạt được mục tiêu mong muốn, Al Nassr vẫn giành trọn ba điểm trong trận đấu của vòng 20 Saudi Pro League, bất chấp việc thiếu vắng tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Trước đó, Cristiano Ronaldo đã chính thức rút khỏi đội hình Al Nassr trong trận gặp Al Riyadh để phản đối chính sách đầu tư không công bằng của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Theo tờ A Bola dẫn nguồn tin nội bộ từ Al Nassr, lý do thực sự khiến CR7 từ chối thi đấu là vì sự bất mãn sâu sắc với Quỹ Đầu tư Công (PIF) - đơn vị quản lý cả 4 đội bóng lớn nhất Saudi Arabia. Ronaldo cảm thấy Al Nassr đang bị “ghẻ lạnh” và đối xử thiếu công bằng so với các kình địch, đặc biệt là Al Hilal.

Trong khi Al Nassr đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, PIF lại tiếp tục rót những khoản kinh phí khổng lồ để tăng cường lực lượng cho Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này theo yêu cầu của HLV Simone Inzaghi.

