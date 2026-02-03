Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á

Nguyễn Đa Hải lập cú đúp, nhưng Việt Nam thua chủ nhà 2-3 và dừng bước tại tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Việt Nam đứng thứ 20 thế giới, cao hơn Indonesia bốn bậc. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất tại các giải chính thức, đội tuyển cũng nhỉnh hơn với hai hòa, hai thua và ba thắng - trong đó, có thắng lợi 1-0 tại SEA Games 33 diễn ra cuối năm 2025.

Tuy nhiên, dưới áp lực của khoảng 15.000 khán giả tại Indonesia Arena, nhiều vị trí của Việt Nam nhập cuộc không tốt. Đội để Indonesia lấn lướt và mở tỷ số ở phút thứ 4 nhờ công Bryan Ick. Đến phút 11, chủ nhà nhân đôi cách biệt từ cú dứt điểm của Ardiansyah Nur sau một pha phản công nhanh.

Những nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn rút ngắn của Việt Nam trong phần còn lại của hiệp một đều thất bại, khi vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật của Indonesia.

Nguyễn Thịnh Phát (đỏ) đi bóng trong trận thua Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á 2026, diễn ra trên sân Indonesia Arena, Jakarta ngày 3/2/2026. Ảnh: AFC

Dẫn dắt đội tuyển xứ vạn đảo hiện tại là HLV Hector Souto vốn am hiểu bóng đá Việt Nam. Ông từng có hơn 7 năm làm việc, trực tiếp đào tạo nhiều trụ cột của đội tuyển hiện tại như Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng.

Sang hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, các học trò của HLV Diego Giustozzi tràn lên tấn công. Phút 25, hy vọng được nhen nhóm khi Nguyễn Đa Hải sút chìm thành bàn, rút ngắn xuống 1-2. Tuy nhiên, sai lầm trong hệ thống phòng ngự khiến Việt Nam nhận bàn thua thứ ba ngay sau đó một phút, từ cú dứt điểm của Reza.

Những phút cuối, Việt Nam chuyển sang chơi power-play, và có bàn thứ hai ở phút 36. Người ghi bàn vẫn là Đa Hải, với cú sút từ góc hẹp tung nóc lưới Indonesia. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội tuyển làm được.

Vòng chung kết futsal châu Á diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. Ở vòng bảng, Việt Nam hạ Kuwait, Lebanon và thua Thái Lan. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội tuyển ở giải này là đứng thứ tư năm 2016.

Do giải năm nay không chọn suất World Cup, Việt Nam đặt mục tiêu trẻ hóa lực lượng, xây dựng, hoàn thiện lối chơi. Đội tuyển vì vậy trao cơ hội cho các nhân tố trẻ như Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Đinh Công Viên, bên cạnh một số cái tên giàu kinh nghiệm như Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát. Trong khi đó, nhiều trụ cột như Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ đều vắng mặt.

Theo vnexpress.net