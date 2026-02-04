7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia có nguy cơ bị tước hộ chiếu và không thể tái đấu Việt Nam

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, trong vụ việc tương tự Timor Leste từng bị AFC cấm tham dự Asian Cup 2023, hủy hộ chiếu của 9 cầu thủ nhập tịch “lậu”, nên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không tránh khỏi án phạt tương tự.

FAM thua kiện ở CAS là không thể tránh khỏi

Luật sư thể thao và thương mại nổi tiếng ở Malaysia, Nik Erman Nik Roseli tiếp tục giữ quan điểm từng đưa ra trước đây, đó là cơ hội để FAM và 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” nước này thắng kiện án phạt của FIFA ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) vào ngày 26.2 tới sẽ cực kỳ thấp, trong cuộc bình luận mới nhất trên kênh Astro Arena ngày 3.2.

Nhiều dự báo, FAM thua kiện ở CAS, đội tuyển Malaysia sẽ nhận án phạt rất nặng bị cấm dự Asian Cup như bóng đá Timor Leste trước đây

Trên tài khoản mạng xã hội X, vị luật sư này còn chỉ ra những vấn đề lớn hơn của vụ bê bối nhập tịch “lậu” gây nhức nhối cho bóng đá Malaysia suốt gần 1 năm qua.

Theo đó, luật sư Nik Erman Nik Roseli viết: "Vụ bê bối của FAM không chỉ là vấn đề thể thao. Đó còn là vấn đề quốc tịch - làm thế nào 7 người không có dòng máu Malaysia và không đáp ứng các yêu cầu theo Hiến pháp Liên bang lại có thể được cấp quốc tịch? Bộ trưởng đang sử dụng quyền hạn của mình nhưng liệu điều đó có phù hợp và đúng đắn?".

"Đó cũng là vấn đề hình sự (làm giấy tờ giả) nhưng vụ bê bối này chỉ được thảo luận từ khía cạnh thể thao. Vấn đề hình sự và quốc tịch vẫn im lặng. Thật đáng buồn", luật sư Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Nik Erman Nik Roseli: “Vụ việc nhập tịch”lậu" của bóng đá Malaysia hiện nay tương tự như Timor Leste trước đây. FIFA dễ dàng phát hiện ra sai phạm và đã trừng phạt bóng đá Timor Leste rất nặng, bất kể họ cũng đưa vụ việc lên CAS, trước khi phải chấp nhận mọi sự quản lý của FIFA để từng bước tái cơ cấu cơ quan quản lý bóng đá và mất nhiều năm mới hội nhập trở lại với bóng đá thế giới.

Timor Leste cũng đã bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) cấm tham dự Asian Cup 2023 do làm giả giấy tờ (giấy khai sinh giả), đã hủy hộ chiếu của 9 cầu thủ liên quan. Vì vậy, với sai phạm tương tự, bóng đá Malaysia sẽ không thể tránh khỏi việc thua kiện ở CAS và sẽ nhận án phạt tương đương hoặc có thể nặng hơn. Ngoài ra, 7 cầu thủ nhập tịch lậu cũng hoàn toàn có thể sẽ bị hủy hộ chiếu".

Trước đó, luật sư Nik Erman Nik Roseli cho biết, vụ xét xử của CAS về vụ việc FAM và 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” Malaysia kháng cáo án phạt FIFA với phiên điều trần trực tiếp diễn ra vào ngày 26.2, nhưng quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào một ngày khác có thể trong tháng 3, ngay trước trận tái đấu giữa đội tuyển nước này với đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia vẫn đứng trước lằn ranh bị FIFA cấm vận nếu “diễn kịch” với AFC

Theo nhà phê bình bóng đá Malaysia, Pekan Ramli, việc Ban Chấp hành FAM từ chức đồng loạt và AFC vào cuộc tái cơ cấu, phải dẫn đến những cải cách nội bộ thực sự. Ông cũng cảnh báo, nếu động thái này chỉ là “màn kịch”, không đi kèm với những thay đổi cụ thể, thì hoàn toàn có thể FIFA sẽ lại vào cuộc và cấm vận bóng đá Malaysia bất cứ lúc nào.

Giới chuyên gia bóng đá Malaysia không muốn những người cũ ở FAM vi phạm hoặc liên quan vụ làm giả giấy tờ nhập tịch, sau khi từ chức, lại tiếp tục quay lại ứng cử ở đại hội bầu cử sắp tới

"Nếu những thành viên ban chấp hành này quay lại sau đại hội bầu cử, điều đó sẽ gửi tín hiệu gì đến FIFA? Điều này có thể chỉ là một màn kịch để đánh lừa FIFA, và tôi không nghĩ rằng tổ chức bóng đá thế giới sẽ chấp nhận điều đó", ông Pekan Ramli bày tỏ khi trả lời phỏng vấn New Straits Times ngày 3.2.

"Chúng ta cần hiểu liệu việc từ chức hàng loạt của ban chấp hành có phải là câu trả lời mà FIFA đang tìm kiếm trong vụ bê bối làm giả giấy tờ hay không. Liệu việc từ chức này có thực sự là giải pháp mà FIFA muốn?

Một vụ bê bối lớn liên quan đến giấy tờ của cầu thủ đã xảy ra, và tôi không nghĩ rằng chỉ việc từ chức thôi có thể giải quyết được vấn đề này. FIFA cho biết hồ sơ của 7 cầu thủ đã bị làm giả, và họ muốn xem xét lại cơ cấu quản trị của FAM để điều này không xảy ra nữa, và để xác định thủ phạm và có biện pháp xử lý", ông Pekan Ramli nhấn mạnh thêm.

FAM sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm đặc trách của AFC, cùng với các chuyên gia tư vấn, để tiến hành đánh giá chi tiết trước khi đệ trình báo cáo cuối cùng lên FAM.

"Điều lệ bầu cử của FAM dường như hạn chế cơ hội cho người bên ngoài tham gia và đóng góp. Chỉ các thành viên trực thuộc mới có quyền lựa chọn, và thường thì có vẻ như việc bỏ phiếu đã được sắp xếp trước.

Nhóm đặc trách của AFC cần xem xét các điều lệ lạc hậu này và đưa ra các khuyến nghị để được thông qua tại đại hội", ông Pekan Ramli kết luận và chỉ ra các vấn đề còn tồn đọng của FAM dù đang cải cách quản trị, nếu không những con người cũ sẽ quay lại và bóng đá Malaysia vẫn đứng trước lằn ranh bị FIFA cấm vận.

