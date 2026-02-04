Việt Nam giành HC bạc bắn súng châu Á 2026

Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang giúp Việt Nam giành HC bạc đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi tại Giải súng ngắn và súng trường châu Á 2026 trưa 4/2.

Ở vòng loại, ba xạ thủ tranh tài với 20 đối thủ đến từ chủ nhà Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nhật Bản. Thu Vinh và Hoa Hồng lần lượt xếp thứ tám và chín với 573 điểm. Vinh xếp trên nhờ có nhiều pha bắn trúng hồng tâm hơn (16 so với 15). Trong khi đó, Thùy Trang đứng thứ 15 khi đạt 567 điểm.

Tổng điểm 1.713 từ ba xạ thủ giúp Việt Nam giành HC bạc đồng đội nữ. HC vàng thuộc về Ấn Độ với 1.726 điểm. Đài Loan giành HC đồng khi ít hơn Việt Nam hai điểm. Trước đó, tại SEA Games 33 ở Thái Lan, bộ ba này đã giành HC vàng nội dung này.

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (từ trái sang) giành HC vàng đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi ở SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025. Ảnh: Đông Huyền

Thu Vinh và Hoa Hồng cũng giành quyền tham dự chung kết cá nhân nội dung này, dành cho 8 xạ thủ dẫn đầu. Hoa Hồng đứng thứ 9 nhưng vẫn giành vé do Ấn Độ có đến bốn người trong top 8, trong khi điều lệ quy định mỗi Quốc gia chỉ được phép có tối đa ba suất.

Ở vòng loại, mỗi xạ thủ được bắn 60 viên chia đều trong sáu lượt. Đến chung kết, các VĐV bắn 10 viên trong hai lượt đầu. Từ lượt thứ ba đến thứ chín, xạ thủ bắn hai viên mỗi lượt tính vào tổng điểm, rồi loại dần người thấp điểm nhất cho đến khi tìm ra người chiến thắng.

Hoa Hồng dừng bước ở lượt thứ năm để đứng thứ sáu với 154,7 điểm. Thu Vinh dừng bước ở lượt sau khi đạt 177,2 điểm.

Trong lần đầu tổ chức vào năm 2024, đồng thời là vòng loại Olympic, Việt Nam chỉ có hai VĐV dự vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ. Thu Vinh xếp thứ 15 với 572 điểm, còn Thùy Trang xếp thứ 34 với 565 điểm.

Giải đấu ở Indonesia hai năm trước ghi nhận Việt Nam giành HC vàng 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, thuộc về Thu Vinh và Phạm Quang Huy. Đội tuyển cũng giành hai HC bạc đồng đội nam ở 25m súng ngắn hơi tiêu chuẩn và 25m súng ngắn bắn nhanh, nhờ công Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên và Vũ Tiến Nam.

Giải súng ngắn và súng trường châu Á 2026 diễn ra từ 2/2 đến 14/2 tại Ấn Độ. Giải có sự tham gia của 311 VĐV đến từ 20 Quốc gia. Chủ nhà có 118 xạ thủ. Xếp sau là Kazakhstan (35) và Iran (28).

Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu có 14 xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam, Phan Công Minh, Trần Công Hiếu, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung.

Đây là cữ dượt quan trọng để bắn súng Việt Nam hướng tới ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9. Sau Ấn Độ, đội có thể tham dự các chặng World Cup súng ngắn và súng trường ở Tây Ban Nha vào tháng 4, Đức tháng 5 và Trung Quốc tháng 7.

