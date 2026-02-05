10 phi vụ đình đám sau kỳ chuyển nhượng giữa mùa châu Âu

Antoine Semenyo là bom tấn duy nhất ở “phiên chợ đông” 2026. Trong khi đó, Lucas Paqueta rời Ngoại hạng Anh để trở lại giải Brazil là bất ngờ lớn.

Antoine Semenyo rời Bournemouth, cập bến Man City với giá 72 triệu euro. Đây là bom tấn duy nhất trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 ảm đạm, khi các "đại gia" Ngoại hạng Anh phần lớn đã ổn định lực lượng. Trước khi đến Man City, Semenyo là chân chạy cánh được MU, Arsenal, Tottenham và Chelsea để mắt tới. Semenyo hâm mộ Pep Guardiola, đó là lý do dẫn đến thương vụ này.

Crystal Palace chi 47,9 triệu euro, mức kỷ lục CLB để chiêu mộ Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Đây là vụ chuyển nhượng gấp của Palace để sẵn sàng thế chỗ Mateta. Tuy nhiên, vụ Mateta đến AC Milan đổ bể. Palace đang tìm đường đẩy Mateta đi khi đã vung tiền mua Larsen.

Lucas Paqueta bất ngờ chia tay West Ham để trở về Brazil khoác áo Flamengo. Càng bất ngờ hơn khi Flamengo chi 42 triệu euro, con số kỷ lục lịch sử Brazil để đưa ngôi sao này hồi hương. Paqueta đang trên đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 28, do đó quyết định quay lại Brazil khiến CĐV và giới chuyên môn ngỡ ngàng.

Conor Gallagher gia nhập Tottenham từ Atletico với giá 40 triệu euro. Đây là thương vụ hài lòng cho cả 3 phía. Gallagher dần mất vị trí ở Atletico, muốn trở lại Ngoại hạng Anh để làm lại sự nghiệp. Atletico thu lại đúng số tiền từng bỏ ra để mua Gallagher từ Chelsea. Trong khi đó, Tottenham có Gallagher để bổ sung kịp thời cho "mắt xích" yếu ở đội hình của họ.

Brennan Johnson gia nhập Crystal Palace với giá 40 triệu euro. Đây là thương vụ chi mạnh tay để nâng cấp hàng công của Crystal Palace. Johnson không đủ đẳng cấp để đá chính và tỏa sáng thường xuyên tại Tottenham, song lối chơi thuần phản công của tiền đạo này được cho sẽ phù hợp với Crystal Palace.

Atletico chiêu mộ Ademola Lookman với giá 35 triệu euro. Đây là thương vụ hợp lý của Atletico khi giá chuyển nhượng của Lookman không quá cao và lối chơi của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ thích nghi nhanh chóng với nửa đỏ thành Madrid.

Oscar Bobb thất bại trong cuộc cạnh tranh tìm suất đá chính ở Man City. Sao trẻ đình đám một thời của lò Man City được Pep trao nhiều cơ hội, song thường xuyên mắc sai lầm. Với Man City, Bobb là hàng thải. Nhưng với Fulham, đây là bổ sung giá trị. Fulham đã chi 31 triệu euro để giải cứu Bobb khỏi sân Etihad.

Kader Meite rời Rennes, cập bến Al Hilal với giá 30 triệu euro. Đây là thương vụ lớn nhất của Al Hilal ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa nhằm bổ sung lực lượng, đua vô địch với Al Nassr. Việc Al Hilal được hậu thuẫn, chi đậm cho Meite là một phần lý do khiến Ronaldo nổi loạn. CR7 cho rằng đối thủ được "bơm tiền" mạnh mẽ, trong khi Al Nassr án binh bất động ở phiên chợ đông.

Taty Castellanos gia nhập West Ham với giá 29 triệu euro. Với Castellanos, West Ham hy vọng tiền đạo này thổi làn gió mới, đưa CLB vượt qua cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó, Castellanos có 3 mùa khoác áo Lazio, chơi 98 trận và ghi 22 bàn.

Rayan Vitor được Bournemouth chiêu mộ với giá 28,5 triệu euro. Trước khi đến Bournemouth, Vitor khoác áo Vasco da Gama ở giải Brazil, được đánh giá là tài năng triển vọng hàng đầu của "Selecao".

