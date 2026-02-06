Tay vợt Pháp bị nghi bán độ vì xem điện thoại trong trận

Tay vợt số 38 thế giới Ugo Humbert chạy ra xem điện thoại khi đang dẫn điểm, sau đó thua ngược đồng hương Adrian Mannarino, làm dấy lên nghi vấn bán độ.

Ở vòng hai giải ATP 250 tại Montpellier tuần này, Humbert đang dẫn Mannarino 4-3 ở loạt tie-break set ba thì chạy ra ghế lấy điện thoại. Ngay sau đó, anh trở lại sân và chơi không tập trung, thua bốn điểm liên tiếp và bại trận 4-7.

Hành động của Humbert được cho là kỳ lạ, bởi loạt “đấu súng” set quyết định đòi hỏi tập trung cao độ, hiếm khi có chuyện một tay vợt ra xem điện thoại trong tình huống này.

Humbert kiểm tra điện thoại ở loạt tie-break set ba, trận gặp Mannarino ở vòng hai giải ATP 250 ở Montpellier, Pháp hôm 4/2. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Humbert thắng Mannarino 7-4 ở loạt tie-break set đầu, rồi thua 3-6 ở set hai. Anh đang là tay vợt hàng đầu của Pháp, có thứ bậc vượt trội Mannarino và trước trận được đánh giá cao hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người nghi ngờ Humbert dàn xếp tỷ số, cho rằng anh nhận “tín hiệu” từ một nhà cái nào đó. Dù vậy, một số khán giả xem trực tiếp tại sân kể rằng tay vợt này quên không tắt chuông điện thoại và đã xin lỗi trọng tài về sự cố.

Ban tổ chức cho biết không có cuộc điều tra bí mật nào được thực hiện mà đây đơn giản là sai lầm trong công tác quản lý, cũng như sai lầm cá nhân của Humbert. Điều này đã khiến anh trả giá bằng một thất bại, trong giải đấu mà anh là hạt giống số 5.

Humbert đánh trái tay ở trận gặp Mannarino ở vòng hai giải ATP 250 ở Montpellier, Pháp hôm 4/2. Ảnh: Reuters

Mới qua hai vòng nhưng giải đấu tại Montpellier đã chứng kiến 5 trong 8 hạt giống bị loại sớm. Ngoài Humbert, hai hạt giống cao là Flavio Cobolli và Tomas Machac đều thua ở vòng hai. Cựu tay vợt trong top 10 thế giới Hubert Hurkacz thậm chí thua ngay vòng một. ĐKVĐ giải là Felix Auger-Aliassime sẽ rộng đường bảo vệ danh hiệu sau khi vượt qua đàn anh Stan Wawrinka 6-4, 7-6(3) để vào tứ kết.

Bán độ trong quần vợt không phải hiếm xảy ra. Năm 2022, tay vợt số 25 thế giới lúc đó Nikoloz Basilashvili bị cáo buộc bán độ ở nội dung đôi nam Wimbledon. Các nhà điều tra đặt nghi vấn khi tiền cược vào cửa Basilashvili cao đột biến, trước khi anh cùng đồng đội thua nhanh 0-6 ở set hai.

Trong quá khứ, tay vợt huyền thoại của Nga là Nikolay Davydenko từng bị ATP điều tra vì liên quan tới nhiều đường dây cá độ ở Đông Âu. Các nhà điều tra khi đó khẳng định có ít nhất 135 tay vợt từ 17 quốc gia, một vài trong số này thuộc top 30 thế giới, từng dàn xếp tỷ số.

Mới đây, vào tháng 12/2025, Ủy ban Liêm chính Tennis Quốc tế (ITIA) thông báo tay vợt tennis Trung Quốc Pang Renlong đã bị cấm tham gia các hoạt động tennis trong 12 năm, sau khi dàn xếp hoặc cố gắng dàn xếp tỷ số của 22 trận đấu chỉ trong vòng 5 tháng.

Theo vnexpress.net