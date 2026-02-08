Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa đông

Franjo von Allmen vượt qua loạt đối thủ nặng ký để giành HCV bộ môn trượt tuyết đổ đèo ở Thế vận hội mùa đông 2026.

Chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa đông

Chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa đông

Von Allmen, VĐV người Thụy Sĩ, hoàn thành chặng đua tại Stelvio với thời gian 1 phút 51 giây 61. Von Allmen đã vượt mặt một loạt đối thủ nặng ký, trong đó có Marco Odermatt, người được đánh giá rất cao ở đường đua năm nay. Giovanni Franzoni (Italia) giành HCB với thành tích kém Von Allmen chỉ 0,2 giây.

Von Allmen xuất phát ở lượt đua thứ 8. Theo ESPN, VĐV Thụy Sĩ đạt vận tốc tối đa 145km/h và thực hiện cú nhảy trên không dài hơn 50m. Chính cú nhảy tạo nên khác biệt giúp Von Allmen vượt qua Franzoni và đồng hương Dominik Paris.

"Nó giống như một bộ phim vậy. Không còn từ ngữ nào để diễn tả hạnh phúc này", Von Allmen chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thụy Sĩ và cũng là HCV mở đầu cho Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Milano, Italia.

Von Allmen giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở Thế vận hội mùa đông, giúp Thụy Sĩ thống trị đường đua khắc nghiệt và nguy hiểm bậc nhất trong trượt tuyết Alpine. Tại Thế vận hội mùa đông 2022, Beat Feuz của Thụy Sĩ đã từng đứng lên bục cao nhất ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo.

Trượt tuyết đổ đèo là bộ môn thu hút chú ý lớn ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông. Năm nay, đường đua Stelvio dài hơn 3,2 km với độ cao thẳng đứng hơn 1.000 m. Ngày mai, cuộc đua của các nữ VĐV ở trượt tuyết đổ đèo sẽ diễn ra.

Thế vận hội mùa đông 2026 đã khai mạc vào tối 6/2. 3.400 VĐV của 93 quốc gia đến Milano, tranh tài ở 16 bộ môn.

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Thế vận hội mùa đông Hcv Trượt tuyết Đầu tiên Thụy sĩ Vận tốc tối đa Italia Thành tích Hạnh phúc Sự nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đằng sau sự bùng nổ của Endrick trên đất Pháp

Đằng sau sự bùng nổ của Endrick trên đất Pháp
2026-02-07 17:05:00

Thuê một HLV cá nhân, một đầu bếp riêng, một nhân viên an ninh và nhận sự chăm sóc tận tình từ công ty đại diện, "thần đồng" bóng đá Brazil dường như chỉ sống và thở cùng bóng đá.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long