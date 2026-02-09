Tuyển chọn 20 vận động viên xuất sắc góp mặt trong các lứa bóng đá trẻ của tỉnh Phú Thọ

Trong 2 ngày 7 - 8/2, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã tổ chức vòng tuyển chọn chung kết để lựa chọn 20 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất trong tổng số hơn 1.800 VĐV tham gia ứng tuyển trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận góp mặt trong các lứa bóng đá trẻ tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chúc mừng các VĐV.

Tại vòng chung kết diễn ra tại sân tập bóng đá của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, hơn 350 VĐV xuất sắc vượt qua vòng sơ loại tại các địa phương đã tham gia thi đấu đối kháng nhiều lượt để thể hiện năng lực bản thân trước đội ngũ tuyển trạch viên. Sau 2 ngày thi đấu để tuyển chọn, 20 VĐV đã có những màn thể hiện tốt nhất trên sân cỏ, vượt qua các bài kiểm tra, sát hạch để góp mặt trong 3 lứa bóng đá trẻ của tỉnh Phú Thọ là: U9, U11 và U13.

Các VĐV U11 tham gia tuyển chọn tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Theo đánh giá của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, nhìn chung, chất lượng VĐV năm nay có sự vượt trội về chuyên môn và thể hình so với những năm trước. Điều này mang lại nhiều cơ hội để tuyển chọn các hạt nhân ưu tú cho bóng đá trẻ tỉnh nhà.

Sau đợt tuyển sinh này, đội ngũ tuyển trạch viên của Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi, huấn luyện và đào tạo để lựa chọn ra các VĐV phù hợp cho cả ba lứa U9, U11, U13 của bóng đá trẻ Đất Tổ.

Quốc Đại