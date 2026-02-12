Nổ súng tại trường học ở Thái Lan: Hiệu trưởng không qua khỏi

Giới chức địa phương cho biết, Hiệu trưởng Sasiphat Sinsamosorn đã tử vong tại bệnh viện rạng sáng 12/2 sau khi bị trúng đạn trong vụ nổ súng xảy ra chiều 11/2, tại một trường học ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan.

Cảnh sát được triển khai tại trường học ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan sau vụ nổ súng, ngày 11/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát trưởng Songkhla, ông Teerasak Chaiyotha cho biết, nghi phạm đã nổ súng bắn bà Sasiphat trước khi lực lượng chức năng can thiệp và khống chế đối tượng. Bà Sasiphat đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, phẫu thuật điều trị các vết thương song vẫn không qua khỏi.

Trước khi xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát tỉnh Songkhla đã xử lý việc một người đàn ông hành hung người khác ở khu vực Ban Phru gần trường học. Khi bị khống chế, đối tượng đã dùng rìu tấn công cảnh sát, đập vỡ cửa kính xe cảnh sát và cướp một khẩu súng ngắn MPX 9mm. Đối tượng được cho là có biểu hiện rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy. Tiếp đó, đối tượng đã cướp xe máy, di chuyển đến trường Patong Prathankiriwat, huyện Hat Yai, Songkhla, ép các giáo viên và học sinh vào một phòng học, bắt giữ hiệu trưởng làm con tin trước khi nổ súng.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, động cơ gây án xuất phát từ việc đối tượng tức giận một giáo viên vì đã phạt em gái của hắn. Khi không tìm thấy giáo viên này, đối tượng đã bắn nữ hiệu trưởng và một nữ sinh.

Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm từng nhập viện điều trị tâm thần vào tháng 12 năm ngoái và đã được xuất viện.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, ngoài Hiệu trưởng Sasiphat, một nữ sinh 14 tuổi cũng bị bắn vào bụng và đang được phẫu thuật. Một nữ sinh khác bị thương ở mắt cá chân do nhảy từ tầng hai của tòa nhà khi tìm cách chạy trốn. Trong khi đó, nghi phạm 18 tuổi hiện cũng được điều trị tại bệnh viện do bị đạn làm trầy xước và chưa bị truy tố trong khi nhà chức trách tiếp tục điều tra.

Nhà trường thông báo, sẽ cho học sinh nghỉ học 2 ngày để phục vụ công tác thu thập chứng cứ và rà soát các biện pháp an ninh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo nhandan.vn