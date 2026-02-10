Nga nêu điều kiện nối lại đường bay thẳng với Mỹ

{title}
{publish}
{head}
Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.
Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva. Nguồn: Reuters
Ngày 9/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.
Trả lời phỏng vấn kênh Russia-24, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Dmitry Yadrov nêu rõ nước này về cơ bản sẵn sàng nối lại các đường bay thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra sau khi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không của Nga, đồng thời có sự đảm bảo rằng các máy bay Nga đến Mỹ sẽ không đối mặt với những rủi ro như bị tạm giữ.
Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các hạn chế tương tự đối với Mỹ.
Theo Vietnam+
Chính phủ Iran đang tiến hành một loạt cuộc họp để xác định nguyên nhân gốc rễ của làn sóng bất ổn xã hội gần đây, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng...
Theo chiến lược gia của Deutsche Bank, dưới thời của tân Chủ tịch Warsh, tỷ trọng tín phiếu ngắn hạn trong danh mục của Fed có thể tăng vọt từ mức dưới 5% hiện nay lên 55%...
Đây là nét đẹp văn hóa Tết Việt mang đậm hương vị quê hương ấm áp để xóa tan cái lạnh giá xứ tuyết mà cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ufa luôn gìn giữ. Dù xa quê, những...
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với...
Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.
Một đoàn xe của WFP đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại bang Bắc Kordofan, miền trung Sudan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.