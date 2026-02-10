Quốc tế
Nga nêu điều kiện nối lại đường bay thẳng với Mỹ

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.

Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva. Nguồn: Reuters

Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva. Nguồn: Reuters

Ngày 9/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.

Trả lời phỏng vấn kênh Russia-24, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Dmitry Yadrov nêu rõ nước này về cơ bản sẵn sàng nối lại các đường bay thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra sau khi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không của Nga, đồng thời có sự đảm bảo rằng các máy bay Nga đến Mỹ sẽ không đối mặt với những rủi ro như bị tạm giữ.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các hạn chế tương tự đối với Mỹ.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

