Indonesia: Hàng chục người bị thương do động đất mạnh tại Đông Java

Trận động đất xảy ra lúc 1h06 giờ địa phương, có tâm chấn nằm ngoài khơi ở độ sâu khoảng 58km, thuộc cơ chế đứt gãy hút chìm dọc theo phía Nam đảo Java, Indonesia khiến ít nhất 36 người bị thương.

Một căn nhà bị hư hại do trận động đất. (Nguồn: Antara)

Thông báo của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất mạnh có cường độ 6,2 xảy ra vào sáng 6/2 tại khu vực ngoài khơi Đông Nam Pacitan, tỉnh Đông Java, gây rung lắc trên diện rộng, đã làm hư hại nhà cửa và khiến ít nhất 36 người bị thương.

Giám đốc bộ phận Động đất và Sóng thần của BMKG, ông Daryono, cho biết trận động đất xảy ra lúc 1h06 giờ địa phương, có tâm chấn nằm ngoài khơi ở độ sâu khoảng 58km, thuộc cơ chế đứt gãy hút chìm dọc theo phía Nam đảo Java. Cường độ động đất không vượt ngưỡng 7 độ nên không gây nguy cơ sóng thần.

BMKG nhấn mạnh khu vực Pacitan nằm đối diện với đới hút chìm Java - nơi từng ghi nhận các trận sóng thần trong lịch sử (năm 1840 và 1859). Do đó, dù lần này không có cảnh báo sóng thần, cơ quan chức năng vẫn duy trì theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn.

Rung chấn được cảm nhận ở nhiều khu vực tại Đông Java và các tỉnh lân cận. Người đứng đầu Cơ quan Phòng chống thiên tai Pacitan (BPBD), ông Erwin Andriatmoko, cho biết ít nhất 15 ngôi nhà tại địa phương đã bị hư hại với các mức độ khác nhau. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được triển khai tại các huyện.

Trong khi đó, BPBD huyện Bantul (Đặc khu Yogyakarta) ghi nhận khoảng 20 công trình bị hư hại và 36 người bị thương do ảnh hưởng của rung chấn.

BMKG cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và hỗ trợ người dân, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn trong khu vực.

Nguồn TTXVN