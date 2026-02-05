Trung Quốc và Lào khởi động “Năm Hữu nghị Trung - Lào”

{title}
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư phúc đáp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, thống nhất hai bên cùng tuyên bố xác định 2026 là “Năm Hữu nghị Trung - Lào” và khởi động loạt hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN
Trong thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước là hai quốc gia láng giềng hữu nghị, là những người bạn tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy phát triển quan hệ trên cơ sở cùng có lợi, hợp tác đoàn kết để ứng phó thách thức, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung - Lào đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử và đứng trước triển vọng phát triển rộng mở. Trung Quốc luôn nhìn nhận quan hệ với Lào từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, sẵn sàng cùng Lào tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thực chất, tăng cường phối hợp chiến lược nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm Hữu nghị Trung - Lào”.
Trước đó, trong thư của phía Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống Lào - Trung ngày càng bền chặt với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện đạt nhiều thành quả phong phú.
Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan nước này phối hợp với Trung Quốc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Trung Quốc và “Năm Hữu nghị Lào - Trung”, tiếp tục đưa quan hệ hai nước và các hoạt động hợp tác thực chất trên các lĩnh vực lên tầm cao mới.
