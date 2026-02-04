Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ 2 tại UAE

{title}
Ông Rustem Umerov. Ảnh: Reuters
Theo AFP, vòng đàm phán hòa bình thứ 2 giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, đã bắt đầu diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Đây là thông tin do trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov công bố ngày 4/2.
Trưởng đoàn Umerov viết trên mạng xã hội: “Một vòng đàm phán nữa đã bắt đầu tại Abu Dhabi," đồng thời cho biết phái đoàn Kiev đang tìm cách “đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài."
Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công đã kéo dài gần 4 năm qua nhằm vào Ukraine cho đến khi Kiev chấp nhận các điều kiện của Moskva về một giải pháp cho cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này.
Trước đó, ngày 2/2, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev - thông báo ông sẽ quay trở lại Moskva sau cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ tại Miami diễn ra từ ngày 31/1.
Theo ông Dmitriev, cuộc gặp với phái đoàn Mỹ phụ trách vấn đề khủng hoảng Ukraine ngày 31/1 diễn ra mang tính xây dựng. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán với phía Nga về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã diễn ra hiệu quả.
Ngoài ông Witkoff, phái đoàn Mỹ còn có doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; và Ủy viên Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ, kiêm Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.
