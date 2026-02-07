Iran hài lòng về “khởi đầu tốt đẹp” trong cuộc đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/2 đánh giá vòng đàm phán gián tiếp giữa nước này và Mỹ tại Oman là “bước khởi đầu tốt đẹp”, với việc cả hai bên nhất trí tiếp tục những cuộc thảo luận trong tương lai.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Chia sẻ với báo giới sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ tại thủ đô Muscat (Oman), Ngoại trưởng Araghchi - trưởng đoàn đàm phán Iran - cho biết tiến trình thương lượng đã diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực”. Sau khi kết thúc đàm phán tại Oman, Iran và Mỹ trước tiên sẽ tổ chức những cuộc tham vấn nội bộ tại mỗi nước; tiếp đó, hai bên sẽ quyết định về cách thức và thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định cuộc đàm phán ngày 6/2 chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân, Tehran không thảo luận “bất kỳ chủ đề nào khác” với Washington.

Cũng theo ông Araghchi, phái đoàn Iran đã nêu rõ hành động kiềm chế đe dọa và gây áp lực là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng yêu cầu này “chắc chắn sẽ được đáp ứng để chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp tục tiến trình đàm phán”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi tuyên bố vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran - do Muscat làm trung gian - đã diễn ra “rất nghiêm túc” và “hữu ích”.

Cuộc đàm phán trong ngày 6/2 được tiến hành theo hình thức ngoại giao con thoi. Ngoại trưởng Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi đã có những cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Iran Araghchi và phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff - dẫn đầu.

* Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong đó có 14 tàu vận tải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ra tuyên bố nhấn mạnh Tổng thống Trump “quyết tâm kiềm chế hoạt động xuất khẩu dầu và hóa dầu” của Iran, “trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa của chính quyền (Mỹ)”.

Theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ yêu cầu phong tỏa mọi giao dịch với 14 con tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu mỏ của Iran, trong đó có các phương tiện treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố trừng phạt 15 thực thể và 2 cá nhân.

Theo baotintuc.vn