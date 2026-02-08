Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.

Các tấm biển, poster vận động bầu cử của các chính đảng tại Bangkok. Ảnh: Xuân Sơn

Ngày 8/2, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ Thái Lan và tham gia trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri nhận được hai phiếu bầu, trong đó một phiếu màu xanh lá cây để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử và một phiếu màu hồng để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng.

Có hơn 3.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử thuộc 60 đảng và 1.570 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng của 57 đảng. 94 ứng cử viên thủ tướng cũng đã được 43 đảng đề cử.

Cử tri Thái Lan cũng nhận được lá phiếu bầu thứ ba màu vàng để bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc có sửa đổi hiến pháp hiện hành hay còn gọi là Hiến pháp năm 2017 hay không.

Các quan chức ECT hôm nay cũng cho biết, do tổ chức gộp cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện và trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, vì vậy có thể phải đến 23 giờ ngày 8/2 mới có thể có các dữ liệu kết quả tổng thể về cuộc tổng tuyển cử thông qua hệ thống kiểm đếm trực tuyến.

ECT cổ động cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2. Ảnh: PRD

Theo quy định, ECT phải công bố kết quả bỏ phiếu chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bầu cử, muộn nhất là ngày 9/4 tới. Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên. Tiếp theo, Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới.

Sau cuộc bỏ phiếu này, Thái Lan cần tiến hành hai cuộc trưng cầu dân ý nữa mới có thể quyết định việc sửa đổi Hiến pháp.

Ngày 6/2 vừa qua, hơn 80 tổ chức phi chính phủ tại Thái Lan ra tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành, đồng thời kêu gọi cử tri bỏ phiếu tán thành trong cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối việc soạn thảo một bản Hiến pháp mới.

Theo nhandan.vn