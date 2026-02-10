Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Iran họp tìm nguyên nhân bất ổn và ngăn tái diễn biểu tình

Chính phủ Iran đang tiến hành một loạt cuộc họp để xác định nguyên nhân gốc rễ của làn sóng bất ổn xã hội gần đây, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Iran họp tìm nguyên nhân bất ổn và ngăn tái diễn biểu tình

Người dân tham gia biểu tình tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 9/2, ông Abbas Pazoki - Phó phụ trách truyền thông tại Văn phòng Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - cho biết các cuộc họp được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Cuộc họp đầu tiên của Ban chuyên trách rà soát và phân tích các vụ việc có sự tham dự của Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad-Reza Aref, một số thành viên nội các cùng các quan chức liên quan.

Theo ông Pazoki, các cuộc thảo luận tập trung vào việc xác định chính xác nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn, khắc phục những tồn tại và ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn. Ông cũng cho biết Phó Tổng thống thứ nhất sẽ tiến hành các cuộc gặp với giới học giả, chuyên gia, trí thức và đại diện nhiều tầng lớp xã hội nhằm trực tiếp lắng nghe các ý kiến đóng góp, phê bình cũng như các đề xuất về giải pháp khắc phục. Toàn bộ quá trình tham vấn sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Biểu tình bùng phát tại nhiều địa phương của Iran từ cuối tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 1 năm nay, xuất phát từ tình trạng đồng rial mất giá mạnh. Ban đầu, các cuộc biểu tình này diễn ra ôn hòa nhưng sau đó một số cuộc tụ tập đã leo thang thành đụng độ, gây thương vong và thiệt hại cho các trụ sở cơ quan nhà nước, ngân hàng và các đền thờ Hồi giáo.

Theo baotintuc.vn


Theo baotintuc.vn

 Từ khóa: Nguyên nhân Iran Biểu tình Tổng thống Chính phủ Pháp Tìm kiếm Đền thờ hồi giáo Khắc phục Truyền thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thơm mùi bánh chưng xanh ở xứ tuyết

Thơm mùi bánh chưng xanh ở xứ tuyết
2026-02-09 14:59:00

Đây là nét đẹp văn hóa Tết Việt mang đậm hương vị quê hương ấm áp để xóa tan cái lạnh giá xứ tuyết mà cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ufa luôn gìn giữ. Dù xa quê, những...

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah
2026-02-08 10:26:00

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.

Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử

Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử
2026-02-08 06:44:00

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long