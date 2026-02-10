Iran họp tìm nguyên nhân bất ổn và ngăn tái diễn biểu tình

Chính phủ Iran đang tiến hành một loạt cuộc họp để xác định nguyên nhân gốc rễ của làn sóng bất ổn xã hội gần đây, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Người dân tham gia biểu tình tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 9/2, ông Abbas Pazoki - Phó phụ trách truyền thông tại Văn phòng Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - cho biết các cuộc họp được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Cuộc họp đầu tiên của Ban chuyên trách rà soát và phân tích các vụ việc có sự tham dự của Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad-Reza Aref, một số thành viên nội các cùng các quan chức liên quan.

Theo ông Pazoki, các cuộc thảo luận tập trung vào việc xác định chính xác nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn, khắc phục những tồn tại và ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn. Ông cũng cho biết Phó Tổng thống thứ nhất sẽ tiến hành các cuộc gặp với giới học giả, chuyên gia, trí thức và đại diện nhiều tầng lớp xã hội nhằm trực tiếp lắng nghe các ý kiến đóng góp, phê bình cũng như các đề xuất về giải pháp khắc phục. Toàn bộ quá trình tham vấn sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Biểu tình bùng phát tại nhiều địa phương của Iran từ cuối tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 1 năm nay, xuất phát từ tình trạng đồng rial mất giá mạnh. Ban đầu, các cuộc biểu tình này diễn ra ôn hòa nhưng sau đó một số cuộc tụ tập đã leo thang thành đụng độ, gây thương vong và thiệt hại cho các trụ sở cơ quan nhà nước, ngân hàng và các đền thờ Hồi giáo.

Theo baotintuc.vn