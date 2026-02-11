Xả súng khiến nhiều người thiệt mạng tại Canada và Mỹ

{title}
Ngày 10/2, cảnh sát Canada cho biết một vụ xả súng xảy ra tại trường học ở tỉnh bang British Columbia đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể tại một ngôi nhà được cho là có liên quan đến vụ việc.
Theo thông báo của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), ngay khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đến trường trung học Tumbler Ridge. Trong quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện nhiều nạn nhân bên trong trường. Nghi phạm được cho là đã tử vong với vết thương có dấu hiệu tự gây ra. Ngoài những người thiệt mạng, có 27 người khác đã bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.
Phát biểu với báo giới, quan chức quản lý RCMP Ken Floyd cho biết nhà chức trách đã xác định được danh tính hung thủ song chưa công bố. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mối liên quan giữa các nạn nhân và nghi phạm.
Các vụ xả súng tại trường học là rất hiếm ở Canada. Thị trấn Tumbler Ridge có khoảng 2.400 dân, nằm cách thành phố Vancouver hơn 1.000 km về phía Bắc, gần biên giới với tỉnh bang Alberta. Theo thông tin trên trang web của chính quyền tỉnh bang, trường trung học Tumbler Ridge có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12.
* Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra ngày 10/2 tại khu nhà ở thuộc hạt Sarasota, bang Florida.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Sarasota cho biết “nhiều nạn nhân đã thiệt mạng” song chưa công bố danh tính. Công tác điều tra đang được tiến hành.
Theo truyền thông địa phương, một khẩu súng đã được thu giữ tại hiện trường. Vụ việc khiến lực lượng thực thi pháp luật triển khai quy mô lớn trong chiều cùng ngày. Giới chức khẳng định hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.
Theo tổ chức Gun Violence Archive, trong năm 2025, Mỹ ghi nhận 38.789 ca tử vong liên quan đến bạo lực súng đạn và 407 vụ xả súng hàng loạt trên toàn quốc.
