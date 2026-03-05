11 tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á, Việt Nam chiếm tới 3

Những cung đường cáp treo ngoạn mục nhất châu Á do tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn có tới 3 cáp treo của Việt Nam.

“Điểm kết thúc của một giai điệu không phải là đích đến của nó”, triết gia người Đức Friedrich Nietzsche đã nói. Những chuyến đi cáp treo phản ánh giai điệu này, nơi hành trình ngoạn mục xuyên qua các thung lũng, mây trời và cây cối xanh tươi đôi khi vượt xa cả điểm đến. Từ những chuyến đi bằng cabin có sàn kính lướt nhẹ trên biển xanh ngọc bích đến những chuyến đi ôm trọn các đỉnh núi Himalaya, châu Á là nơi có những tuyến cáp treo đáng để trải nghiệm, không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông mà còn là những trải nghiệm du lịch đầy cảm hứng.

Dưới đây 11 cung đường cáp treo có phong cảnh đẹp nhất châu Á, số 1 là của Việt Nam:

Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc, Việt Nam

Khám phá đảo Phú Quốc ngoài những điểm tham quan nổi tiếng trên như Sunset Town và Grand World Phú Quốc..., còn có cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đang giữ Kỷ lục Guinness. Tuyến cáp treo này trải dài khoảng 8 km qua vịnh biển, nối liền Phú Quốc với Hòn Thơm. Hành trình cáp treo, được hỗ trợ bởi hệ thống ba dây vượt biển, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra những làng chài địa phương và những chiếc thuyền đầy màu sắc, quần đảo An Thới và các rạn san hô, kéo dài từ 15 - 20 phút. Ảnh: Minh Tú

Cáp treo sông băng Dagu ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Một trong những cung đường cáp treo cao nhất thế giới và trải dài 3.400 m. Chuyến đi bằng cáp treo này sẽ đưa du khách chiêm ngưỡng vô số cảnh quan, từ những khu rừng tươi tốt đến những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Ga cuối ở độ cao 4.843 m so với mực nước biển đang chờ đón bạn, nơi có thể thưởng thức cà phê tại quán cà phê được mệnh danh “cô đơn nhất thế giới”. Ảnh: T+L

Ngong Ping 360, đảo Lantau, Hồng Kông

Tuyến cáp treo hai dây trên đảo Lantau của Hồng Kông mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra công viên Lantau, sân bay quốc tế Hồng Kông, biển bao la, cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macao và các địa danh lịch sử như Phật Thiên Tân (Phật Lớn) và tu viện Po Lin khi nó di chuyển từ Tung Chung đến làng Ngong Ping. Tuyến cáp treo dài khoảng 5,7 km, với thời gian di chuyển 25 phút một chiều. Ảnh: Tripadvisor

Cáp treo Langkawi, Kedah, Malaysia

Đừng bỏ lỡ trải nghiệm Langkawi SkyCab kết nối làng Phương Đông ở Teluk Burau với đỉnh Gunung Machinchang. Trên chuyến đi này, bạn sẽ được du hành qua lịch sử cổ đại khi lướt nhẹ trên những tảng đá lâu đời nhất hành tinh - hơn 550 triệu năm tuổi. Ảnh: Panorama Langkawi

Cáp treo Ba Na Hills, Đà Nẵng, Việt Nam

Hệ thống cáp treo một đường ray không dừng dài nhất thế giới, cáp treo Ba Na Hills ở Đà Nẵng, trải dài khoảng 5 km. Vượt qua những khu rừng rậm rạp và những đỉnh núi hiểm trở, hành trình còn đưa du khách đến các điểm tham quan nổi tiếng như Cầu Vàng. Cabin cáp treo di chuyển quãng đường này trong khoảng 25 phút, đưa hành khách đến khu nghỉ dưỡng trên núi Bà Nà, nổi tiếng với làng Pháp, công viên Kỳ ảo, chùa Linh Ứng, đường trượt Alpine Coaster.... Ảnh: Envato

Cáp treo Gulmarg, Jammu và Kashmir, Ấn Độ

Là tuyến cáp treo cao thứ hai thế giới, Gulmarg đưa du khách đi qua những phong cảnh tráng lệ ở độ cao 3.747 m trở lên. Tuyến cáp treo làm say lòng du khách với tầm nhìn tuyệt đẹp ra thung lũng Kashmir, khu rừng thông rợp bóng và đỉnh núi phủ tuyết trắng. Ảnh: Kashmir Life

Cáp treo Singapore

Một trong những trải nghiệm du lịch được đánh giá cao nhất ở thành phố Sư tử, cáp treo Singapore, nối liền núi Faber với đảo nghỉ dưỡng Sentosa, băng qua cảng Keppel, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về thành phố sôi động này. Ảnh: T+L

Cáp treo biển Yeosu, Hàn Quốc

Cáp treo biển Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) kết nối công viên Dolsan trên đảo Dolsando với công viên Jasan trên đất liền, mang đến một chuyến đi cáp treo ngắm cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: T+L

Cáp treo Yokohama, Nhật Bản

Đây là tuyến cáp treo đô thị đầu tiên của Nhật Bản, kết nối ga JR Sakuragicho và công viên Unga - nơi tập trung nhiều điểm tham quan như bảo tàng Cupnoodles, công viên giải trí Yokohama Cosmo World, các trung tâm mua sắm sầm uất, nhà kho gạch đỏ và quán cà phê sang trọng. Tuyến cáp treo dài khoảng 630 m và mất 5 phút cho một chiều. Ảnh: T+L

Cáp treo Namsan, Seoul, Hàn Quốc

Trên hành trình lên đỉnh núi Namsan, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh đường chân trời Seoul và công viên Namsan. Ảnh: Korea Herald

Cáp treo VinPearl, Nha Trang, Việt Nam

Trải dài khoảng 3,32 km, cáp treo VinPearl ở Nha Trang kết nối đất liền với đảo Hòn Tre (nổi tiếng với công viên giải trí VinWonders và các khu nghỉ dưỡng sang trọng). Chuyến đi cáp treo này mất khoảng 10 phút một chiều, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra biển. Ảnh: ST

