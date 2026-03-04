Bổ sung chuyến bay kết nối Hà Nội-Điện Biên trong dịp Lễ hội Hoa ban

{title}
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân và du khách đến Điện Biên trong tháng 3, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa ban 2026, hãng hàng không Vietnam Airlines tăng tần suất khai thác trên đường bay Hà Nội-Điện Biên.
Vietnam Airlines bổ sung các chuyến bay Hà Nội-Điện Biên trong tháng 3, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham dự Lễ hội Hoa Ban 2026.
Cụ thể, hãng bổ sung các chuyến bay khứ hồi vào ngày 19, 21, 22, 24 và 26/3/2026. Riêng trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban 2026, các chuyến bay được tăng cường vào ngày 6/3 và 8/3, khởi hành trong khung giờ buổi trưa và chiều, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham dự và trải nghiệm các hoạt động lễ hội đặc sắc của vùng Tây Bắc.
Hiện, Vietnam Airlines đang khai thác chặng Hà Nội-Điện Biên với tần suất 2 chuyến mỗi ngày. Việc tăng chuyến trong tháng 3 được triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện khai thác, nhằm bảo đảm kết nối ổn định, lâu dài giữa Thủ đô và tỉnh Điện Biên.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Đối với Vietnam Airlines, việc duy trì các đường bay đến địa phương không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn là trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia trong kết nối vùng miền và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng tôi luôn chủ động phối hợp các địa phương để tăng chuyến bay vào những thời điểm nhu cầu gia tăng, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân”.
Với mạng bay nội địa phủ khắp 22 sân bay dân dụng trên cả nước, Vietnam Airlines đang khai thác nhiều đường bay có ý nghĩa kết nối thiết yếu.
Với mạng bay nội địa phủ khắp 22 sân bay dân dụng trên cả nước, Vietnam Airlines đang khai thác nhiều đường bay có ý nghĩa kết nối thiết yếu, qua đó tăng cường liên kết vùng miền và tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương. Hãng đồng thời thường xuyên phối hợp các địa phương để chủ động tăng tải trong các dịp cao điểm lễ, Tết và các sự kiện văn hóa, xúc tiến đầu tư quy mô lớn.
Trong thời gian tới, cùng với kế hoạch bổ sung đội tàu bay và phát triển thị trường, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kết nối, xem xét điều chỉnh tần suất bay khi điều kiện hạ tầng cho phép, qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách.
