Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026

Hội An ba năm liên tiếp trở thành điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, theo sau là Mai Châu và Cù Lao Thu thuộc đảo Phú Quý.

Ngày 4/3, ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch có trụ sở tại Hà Lan Booking.com công bố danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards (Giải thưởng do du khách bình chọn) lần thứ 14.

Theo đánh giá từ Booking.com, danh sách các điểm đến năm nay tại Việt Nam phác họa bức tranh sinh động về ngành du lịch, từ phố cổ mang vẻ đẹp vượt thời gian, núi non hùng vĩ đến những bờ biển cát trắng. Dù muôn màu muôn vẻ, tất cả đều có điểm chung là tinh thần hiếu khách, sự chân thành - điều khiến du khách nhớ mãi không quên.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Hội An năm thứ ba liên tiếp được bình chọn là thành phố hiếu khách nhất Việt Nam. Di sản thế giới được UNESCO công nhận gây ấn tượng với du khách nhờ kiến trúc cổ bảo tồn nguyên vẹn, những con phố đèn lồng và sự giao thoa văn hóa đặc trưng.

Các điểm đến tiếp theo gồm Mai Châu, Cù Lao Thu (đảo Phú Quý), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc, Cao Bằng.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, cho biết một điểm đến được định nghĩa không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa, mà còn bằng sự chân thành của con người nơi đó.

Chính những người đang gìn giữ từng nếp nhà cổ kính ở Hội An, cộng đồng địa phương ở Hà Giang, Mai Châu thân thiện đón khách đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ với du khách quốc tế, ngay cả khi họ đã kết thúc chuyến đi.

10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026

1. Hội An

2. Mai Châu

3. Cù Lao Thu

4. Ninh Bình

5. Hà Giang

6. Côn Đảo

7. Phong Nha

8. Đà Lạt

9. Phú Quốc

10. Cao Bằng

“Giải thưởng Traveller Review Awards là cách chúng tôi ghi nhận những người hùng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đồng thời cũng là lời tri ân của chúng tôi đến hàng triệu du khách khắp thế giới”, ông Branavan Aruljothi nói.

Danh sách giải thưởng Traveller Review Awards được công bố dựa trên hơn 370 triệu đánh giá, bình chọn của du khách toàn cầu. Ngoài các điểm đến, giải thưởng còn vinh danh các đơn vị lưu trú, công ty cung cấp dịch vụ du lịch tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, hơn 13.052 cơ sở lưu trú được trao giải Traveller Review Award, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc cũng như chất lượng nhất quán trong nâng cao trải nghiệm du khách của ngành du lịch Việt.

Trong số các cơ sở lưu trú thân thiện tại Việt Nam, khách sạn truyền thống vẫn là loại hình được nhiều du khách đánh giá cao nhất, với hơn 5.000 đơn vị được vinh danh. Loại hình căn hộ xếp thứ hai, tiếp đến là homestay, căn hộ khách sạn và biệt thự. Cách đánh giá, xếp hạng loại hình cơ sở lưu trú năm nay phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong việc tìm kiếm các không gian lưu trú đặc sắc, ấn tượng của du khách.

Trên toàn cầu, loại hình căn hộ được nhiều độc giả bình chọn nhất, tiếp đến là nhà nghỉ dưỡng và khách sạn truyền thống. Xu hướng này cho thấy du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến vấn đề du lịch bền vững, yêu thích không gian lưu trú độc đáo, thể hiện rõ bản sắc vùng miền.

