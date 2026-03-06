Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách “Những điểm đến thân thiện nhất thế giới” trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Theo đó, các điểm đến tại Việt Nam lọt vào danh sách trải dài từ bắc tới nam, góp phần phác họa một bức tranh du lịch sinh động.

Hội An được Traveller Review Awards vinh danh là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN

Danh sách “Những điểm đến thân thiện nhất thế giới” được lựa chọn dựa trên hơn 370 triệu đánh giá được xác thực từ du khách toàn cầu. Giải thưởng Traveller Review Awards vinh danh các đối tác du lịch đã duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc trên khắp thế giới.

Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi chia sẻ: “Một điểm đến được “định nghĩa” không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người nơi đó”.

“Dù là người chủ nhà đang gìn giữ từng nếp nhà cổ kính ở Hội An hay cộng đồng địa phương ở Hà Giang và Mai Châu đang giang tay đón khách vào cuộc sống thường ngày của mình, chính họ mới là những người tạo nên những trải nghiệm mà du khách nhớ mãi kể cả khi hành trình của họ đã khép lại”, ông Branavan Aruljothi bày tỏ.

Với tinh thần ấy, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi tiết lộ những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026 bao gồm: Hội An, Mai Châu, Cù Lao Thu, Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc, Cao Bằng.

Tại Việt Nam, có 13.052 đối tác lưu trú (trong đó có 6.503 nhà nghỉ dưỡng) được trao giải Traveller Review Award. Kết quả này đã góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc cũng như chất lượng nhất quán trong việc nâng cao trải nghiệm du khách của thương hiệu du lịch Việt.

Cùng với đó, có thể thấy rõ sự đa dạng trong thị hiếu lưu trú của du khách khi đến Việt Nam. Loại hình lưu trú ở khách sạn truyền thống vẫn giữ vững ngôi đầu với 5.361 đơn vị được vinh danh. Theo sau đó là loại hình căn hộ (2.478), homestay (1.651), căn hộ khách sạn (645) và villa (516). Qua đó, phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong việc tìm kiếm những không gian lưu trú đặc sắc, mang đậm bản sắc địa phương.

Trên phạm vi toàn cầu, Italy dẫn đầu năm thứ 9 liên tiếp với 214.666 đối tác du lịch nhận giải. Các vị trí tiếp theo là Pháp với 170.596 đối tác nhận giải, Tây Ban Nha với 152.292 đối tác nhận giải, Đức với 111.685 đối tác nhận giải và Vương quốc Anh với 93.989 đối tác nhận giải.

Trong số “Những điểm đến thân thiện nhất thế giới” được tôn vinh, năm nay, những ngọn đồi cổ kính ở Italy, thành phố ven biển nên thơ ở Đài Loan (Trung Quốc) hay ngôi làng chài thơ mộng bên bờ biển Thái Bình Dương ở Australia đều là những địa danh để lại những ấn tượng khó phai cho du khách.

Trong top các thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2026, có thể kể đến Montepulciano của Italy, Magong của Đài Loan (Trung Quốc), San Martín de los Andes của Argentina, Harrogate của Anh, Fredericksburg của Mỹ...

Theo đó, căn hộ là loại hình lưu trú đạt giải nhiều nhất trên toàn cầu, tiếp theo là nhà nghỉ dưỡng với 287.464 đối tác, khách sạn truyền thống với 197.658 đối tác. Xu hướng này cho thấy sự quan tâm bền vững của du khách trên toàn thế giới về những không gian lưu trú độc đáo, giàu hồn cốt và thể hiện rõ bản sắc vùng miền.

Theo nhandan.vn