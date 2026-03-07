Du lịch
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoa phong linh, xã Tam Nông

Những ngày đầu tháng Ba, con đường dẫn qua xã Tam Nông (Phú Thọ) bên hồ Thiên Hương trở nên rực rỡ khi hàng cây phong linh vàng đồng loạt bung nở. Từng chùm hoa vàng óng ánh phủ kín tán cây, rơi nhẹ xuống mặt đường như những dải nắng dịu dàng, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa ấm áp.

Giữa sắc trời trong trẻo của mùa Xuân, con đường hoa trở thành điểm dừng chân lý tưởng để người dân và du khách tản bộ, chụp ảnh, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của làng quê. Sắc vàng phong linh không chỉ làm bừng sáng không gian mà còn mang đến cảm giác tươi mới, khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn chậm lại đôi chút để ngắm nhìn và lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh sắc hoa phong linh bên hồ Thiên Hương thơ mộng.

Rực rỡ hoa phong linh bên hồ Thiên Hương.

Sắc hoa phong linh bên hồ tạo cảm giác bình yên, thư thái.

Sắc hoa rực rỡ thu hút người dân và du khách đến check-in có những hình ảnh đẹp.

Hương Lan


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hoa Tam nông Vẻ đẹp Ngỡ ngàng Khoảnh khắc đẹp Vàng phát thanh truyền hình Phú thọ Phóng viên Không gian
