Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoa phong linh, xã Tam Nông

{title}
{publish}
{head}
Những ngày đầu tháng Ba, con đường dẫn qua xã Tam Nông (Phú Thọ) bên hồ Thiên Hương trở nên rực rỡ khi hàng cây phong linh vàng đồng loạt bung nở. Từng chùm hoa vàng óng ánh phủ kín tán cây, rơi nhẹ xuống mặt đường như những dải nắng dịu dàng, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa ấm áp.
Giữa sắc trời trong trẻo của mùa Xuân, con đường hoa trở thành điểm dừng chân lý tưởng để người dân và du khách tản bộ, chụp ảnh, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của làng quê. Sắc vàng phong linh không chỉ làm bừng sáng không gian mà còn mang đến cảm giác tươi mới, khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn chậm lại đôi chút để ngắm nhìn và lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa hoa.
Dưới đây là một số hình ảnh sắc hoa phong linh bên hồ Thiên Hương thơ mộng.
Rực rỡ hoa phong linh bên hồ Thiên Hương.
Sắc hoa phong linh bên hồ tạo cảm giác bình yên, thư thái.
Sắc hoa rực rỡ thu hút người dân và du khách đến check-in có những hình ảnh đẹp.
Hương Lan
Condé Nast Traveler - tạp chí du lịch uy tín của Mỹ vừa công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Hà Nội lọt vào danh sách này khi mang đến cho du khách những trải...
Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Theo...
Trong bối cảnh gián đoạn du lịch và hàng không do xung đột tại Trung Đông, các doanh nghiệp du lịch tại Hội chợ ITB Berlin 2026 đánh giá cao sự ổn định ở khu vực châu Á - Thái...
Những cung đường cáp treo ngoạn mục nhất châu Á do tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn có tới 3 cáp treo của Việt Nam.
Hội An ba năm liên tiếp trở thành điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, theo sau là Mai Châu và Cù Lao Thu thuộc đảo Phú Quý.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân và du khách đến Điện Biên trong tháng 3, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa ban 2026, hãng hàng không Vietnam...
Núi Bà Đen diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội, âm nhạc, hành hương, cầu an dịp rằm tháng Giêng, hút hàng nghìn người tham gia.