Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiều chủ trương, chính sách lớn về tạo sinh kế, phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Toàn tỉnh hiện có 33 dân tộc cùng sinh sống, với hơn một triệu đồng bào DTTS. Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn I, từ năm 2021 đến 2025, đã góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực này. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước làm giàu.

Người dân xã Minh Hòa đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất chè để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

Xác định hạ tầng là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đến năm 2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình đạt trên 1.724 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, chợ, trạm y tế, hệ thống điện và nước sinh hoạt được xây dựng, nâng cấp tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 760 công trình như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình giao thông, y tế, trường học... được đầu tư xây dựng.

Song song với phát triển hạ tầng, các chính sách hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi sinh kế cũng được triển khai mạnh mẽ. Người dân vùng DTTS được trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất mới, từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị đã được triển khai, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Toàn tỉnh có hơn 960 hộ gia đình được hỗ trợ tham gia các dự án phát triển theo chuỗi giá trị; trên 6.800 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thông qua 484 dự án tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm cũng được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã tổ chức 31 hội chợ, phiên chợ văn hóa, diễn đàn giao thương gắn với du lịch; đồng thời triển khai 17 hoạt động kết nối giao thương cho đồng bào DTTS, doanh nghiệp và hợp tác xã. Công tác đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS và miền núi cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 9.400 người được hỗ trợ đào tạo nghề; 75 người được cấp chứng chỉ nghề quốc gia; gần 2.000 lượt lao động là người DTTS được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã mang lại chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương. Tại xã Toàn Thắng, nơi có trên 93% dân số là đồng bào DTTS, các nguồn vốn và dự án hỗ trợ từ chương trình đã giúp địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Vũ Hùng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Từ các nguồn vốn hỗ trợ của chương trình đã tạo thuận lợi để địa phương đầu tư hệ thống hạ tầng cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đồng thời, thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, người dân có thêm điều kiện để chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất, khởi sự kinh doanh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 42 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân trên 4% mỗi năm”.

Không chỉ riêng Toàn Thắng, nhiều địa phương vùng DTTS và miền núi trong tỉnh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực DTTS và miền núi đạt bình quân từ 7,5-8,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3% mỗi năm. Đã có 16 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 115 xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân từng bước được nâng cao, tư duy sản xuất có nhiều đổi mới, ngày càng nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã.

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc cũng được xác định là hướng đi tiềm năng, góp phần tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Cùng với tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản địa phương, những giải pháp này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh