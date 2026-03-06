Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng trong nước nước giảm mạnh, giao dịch ở mức gần 184 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay giảm từ 800.000-900.000 đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới, hiện giao dịch ở mức 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng trong nước nước giảm mạnh, giao dịch ở mức gần 184 triệu đồng

Giá vàng trong nước nước giảm mạnh, giao dịch ở mức gần 184 triệu đồng. Ảnh: Vietnam+

Sáng nay (6/3) giá vàng trong nước đảo chiều giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 2 đồng so với phiên trước.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng so với chốt phiên ngày 5/3.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý vàng nhẫn giao dịch từ 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.130 USD/ounce, giảm 50 đồng so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 162,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.057 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 5/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng điều chỉnh tăng.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.999-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 5/3. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26,032-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 2 đồng so với cuối ngày 5/3.

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.029-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.020-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 4/3.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

 Từ khóa: Triệu Giao dịch Bảo Tín Minh Châu Giá vàng thế giới Công ty Tỷ giá trung tâm Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Vietcombank Tỷ giá usd
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long