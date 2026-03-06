Giá vàng trong nước nước giảm mạnh, giao dịch ở mức gần 184 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay giảm từ 800.000-900.000 đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới, hiện giao dịch ở mức 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng trong nước nước giảm mạnh, giao dịch ở mức gần 184 triệu đồng. Ảnh: Vietnam+

Sáng nay (6/3) giá vàng trong nước đảo chiều giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 2 đồng so với phiên trước.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng so với chốt phiên ngày 5/3.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý vàng nhẫn giao dịch từ 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.130 USD/ounce, giảm 50 đồng so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 162,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.057 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 5/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng điều chỉnh tăng.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.999-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 5/3. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26,032-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 2 đồng so với cuối ngày 5/3.

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.029-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.020-26.309 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 4/3.

Theo Vietnam+