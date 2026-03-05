Cụ thể hóa nghị quyết, tạo động lực phát triển kinh tế từ cơ sở

Quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2026 - năm tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu bằng kế hoạch và giải pháp rõ ràng. Ngay từ những tháng đầu năm, tinh thần chủ động, tập trung vào lợi thế từng địa phương đang tạo khí thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao

Tại xã Nguyệt Đức, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa được xác định là giải pháp trọng tâm. Sau vụ Tết vừa qua, nhiều hộ trồng phật thủ đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ thị trường tiêu thụ thuận lợi và giá bán ổn định.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi gần 2 ha đất kém hiệu quả sang trồng phật thủ. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và chủ động liên kết tiêu thụ, mô hình mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Theo anh Tùng, điều quan trọng nhất hiện nay là được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay và hoàn thiện thủ tục đất đai để mở rộng quy mô sản xuất.

Mô hình trồng phật thủ tại xã Nguyệt Đức mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ những mô hình hiệu quả như vậy, Nguyệt Đức từng bước hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 85 triệu đồng/năm, một bước tiến rõ rệt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Đồng chí Phạm Thúy Lam - Trưởng Phòng Kinh tế xã Nguyệt Đức cho biết: “Năm 2026 được xác định là năm bản lề của nhiệm kỳ. Xã đã cụ thể hóa từng chỉ tiêu bằng kế hoạch và mốc thời gian rõ ràng; tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 172 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đây không chỉ là mục tiêu tăng trưởng, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng phát triển trong giai đoạn mới”.

Phát huy nội lực làng nghề, nâng cao tính bền vững

Tại xã Vĩnh Phú, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống tiếp tục là động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Sự phát triển của các cơ sở sản xuất không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn giải quyết việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động ly hương.

Cơ sở rèn của gia đình anh Trần Văn Cường duy trì doanh thu gần 500 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Theo anh Cường, để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, các cơ sở sản xuất rất cần được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại.

Làng nghề rèn xã Vĩnh Phú duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Phú đạt trên 74 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Đồng chí Lê Hồng Hải - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú cho biết: "Năm 2026, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận. Trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho hộ sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây chính là yếu tố quản trị then chốt, quyết định tính khả thi của các mục tiêu đã đề ra".

Thực tiễn từ các địa phương cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể, hiệu quả phát triển không chỉ thể hiện ở tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng đời sống và niềm tin của người dân. Năm 2026 vì thế không chỉ là năm bản lề của nhiệm kỳ, mà còn là thước đo năng lực điều hành, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Nguyễn Toàn