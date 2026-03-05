Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online: Làm thế nào để tránh sai sót?

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công ngành Thuế, giúp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tiết kiệm thời gian và chủ động trong quá trình kê khai. Người nộp cần rà soát kỹ thông tin, ký số và lưu thông báo nộp thành công để tránh sai sót.

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online: Làm thế nào để tránh sai sót?

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online: Làm thế nào để tránh sai sót?

Theo vov.vn


Theo vov.vn

 Từ khóa: quyết toán thuế thu nhập cá nhân Sai sót Online Thành công ngành Thuế tiết kiệm thời gian Thông báo cổng dịch vụ công Kê khai Chi trả
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long