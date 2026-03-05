Giá xăng dầu tăng mạnh: RON95 vượt 22.000 đồng/lít, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (5/3) được điều chỉnh tăng mạnh lần thứ 2 liên tiếp. Giá xăng RON95-III vượt 22.000 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng cao.

Chiều nay (5/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.340 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng mạnh

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.449 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 3.758 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.037 đồng/lít.

Giá dầu hỏa đắt hơn 7.132 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.601 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 26/2), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 889-999 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ 26/2 đến 4/3/2026 chịu tác động mạnh từ nhiều yếu tố, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2. Căng thẳng leo thang làm gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Một số cơ sở lọc dầu tại Trung Đông phải tạm đóng cửa. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, OPEC+ thống nhất tăng sản lượng từ tháng 4 và xung đột Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài.

Những yếu tố trên, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đã đẩy giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Ngày 2/3, giá xăng RON95 lên 92,78 USD/thùng, tăng 13,02% so với ngày 27/2; dầu diesel 0,05S đạt 114,53 USD/thùng, tăng 24,14%; dầu hỏa đạt 116,46 USD/thùng, tăng 24,46%. Đáng chú ý, ngày 4/3, giá dầu hỏa tăng vọt lên 231,42 USD/thùng, tăng 77,7% so với ngày trước đó.

Bình quân trong kỳ điều hành từ 26/2 đến 5/3, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 đạt 88,894 USD/thùng (tăng 13,62%); xăng RON95 đạt 91,922 USD/thùng (tăng 14,01%); dầu hỏa đạt 132,880 USD/thùng (tăng 43,8%); dầu diesel 0,05S đạt 112,908 USD/thùng (tăng 23,16%); dầu mazut 180CST 3,5S đạt 490,978 USD/tấn (tăng 14,75%).

