Bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp

Phú Thọ hiện có 58 khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt với hơn 14.055ha, trong đó, 17 KCN đi vào hoạt động, nhiều khu đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Tỉnh đã thành lập 66 cụm công nghiệp (CCN) với diện tích trên 3.075ha (tổng số 140 CCN đã được phê duyệt), trong đó, 35 cụm đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án, tạo việc làm cho hơn 37.000 lao động.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Phú Hà.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ định hướng phát triển nhanh gắn với bền vững, trong đó, công nghiệp phải đi trước một bước, nhưng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Phú Thọ kiên định chuyển đổi từ công nghiệp “nâu” sang “xanh”, triển khai đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng đến nâng cao nhận thức doanh nghiệp và cộng đồng. Các KCN thế hệ mới đều định hướng theo mô hình “KCN xanh” như Sơn Lôi, Phúc Yên, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện 2, Sông Lô 2... Chuyển đổi xanh trở thành tiêu chí bắt buộc trong thu hút đầu tư, vận hành sản xuất và đánh giá tăng trưởng, ưu tiên dự án “xanh - sạch - công nghệ cao”, hạn chế ngành dễ gây ô nhiễm.

Mới đây, Tập đoàn Amata (Thái Lan) được chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Đoan Hùng với quy mô hơn 475ha, tổng vốn trên 185 triệu USD. Dự án định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, đầu tư đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và hệ thống xử lý môi trường.

Bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Amata chia sẻ: KCN Amata City Phú Thọ được định hướng không chỉ là nơi tập trung sản xuất, mà là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi ưu tiên các dự án thuộc danh mục công nghệ cao, có chứng nhận xanh hoặc cam kết trung hòa carbon. Đồng thời, chúng tôi tìm kiếm những đối tác có cùng tầm nhìn về trách nhiệm xã hội, thân thiện với môi trường, hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Như vậy, tỉnh Phú Thọ đã thắt chặt ngay từ khâu “đầu vào” của các dự án, yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tăng cường sàng lọc các dự án tiềm ẩn rủi ro cao và siết chặt công tác hậu kiểm, không còn thu hút đầu tư bằng mọi giá mà thực hiện sàng lọc kỹ lưỡng. Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Hiện, 14/17 KCN đang hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, đạt 82,35% với tổng công suất là 68.200 m3/ngày đêm. Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên cho biết: Các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN cơ bản đều có hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn nên không xả thải ra môi trường. Đối với chất thải rắn, chất thải công nghiệp, hiện nay, 17 KCN với hơn 800 doanh nghiệp hoạt động đều ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý. Ô nhiễm môi trường khói bụi, khí thải phát sinh hầu hết đã được các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư xử lý và có các cơ quan chuyên môn giám sát thường xuyên. Còn đối với 35 CCN đang hoạt động, 18 CCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung, 3 CCN đang được triển khai.

Tỉnh cũng xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các KCN như Thụy Vân, Phú Hà, Bá Thiện, Bình Xuyên...; yêu cầu tất cả nhà máy xả thải phải kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm soát 24/7, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý môi trường trên toàn tỉnh.

KCN Phú Hà với 2 phân khu Bắc và Nam được xem là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI từ các đối tác lớn. Cơ sở hạ tầng của KCN Phú Hà được đầu tư và phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là nhà máy xử lý nước thải được đầu tư xây dựng theo 2 giai đoạn với công nghệ xử lý tiên tiến với công suất 7.500 m3/ngày đêm đã đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tế. Các chỉ tiêu phân tích được kết nối trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Trước yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các sở, ngành, Ban Quản lý các KCN... đã tăng cường công tác tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị thứ cấp...

Ngọc Tuấn