Tái đàn, tăng cường phòng bệnh cho vật nuôi sau cao điểm dịp Tết

Sau đợt cao điểm xuất chuồng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, số lượng vật nuôi trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Đây là tình hình thường thấy khi các cơ sở chăn nuôi tập trung xuất bán để đáp ứng sức mua tăng cao trong dịp Tết. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định những tháng tiếp theo và duy trì sinh kế bền vững cho người chăn nuôi, công tác chăm sóc, phòng bệnh và hướng dẫn tái đàn đang được các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ.

Người chăn nuôi ở xã Liên Minh tập trung chăm sóc đàn gà theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ.

Theo ước tính đến cuối tháng 2, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt gần 400 nghìn con. Đáng chú ý, đàn trâu, bò thịt tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh diện tích chăn thả tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nhu cầu sử dụng sức kéo phục vụ trồng trọt giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư con giống, thức ăn, thuốc thú y và công chăm sóc đều ở mức cao, khiến hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi trâu, bò thịt chưa thật sự hấp dẫn, nhiều hộ dân vì vậy còn dè dặt trong việc mở rộng quy mô.

Đối với chăn nuôi lợn, tổng đàn đạt khoảng 1,4 triệu con, giảm so với cùng thời điểm năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều hộ chăn nuôi chưa tái đàn ngay sau đợt xuất bán phục vụ dịp Tết. Tâm lý thận trọng trước biến động thị trường và nguy cơ dịch bệnh khiến người dân cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch sản xuất. Hiện nay, giá lợn hơi tuy giảm so với thời điểm cận Tết nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao, phổ biến từ 70.000 – 73.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn có lãi, tạo động lực để mạnh dạn tái đàn, duy trì và từng bước phục hồi quy mô sản xuất trong thời gian tới.

Ở lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, sau Tết Nguyên đán, giá thịt và trứng có xu hướng giảm do sức tiêu thụ chậm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và vật tư đầu vào vẫn ở mức cao. Điều này khiến hiệu quả chăn nuôi gia cầm bị ảnh hưởng nhất định. Tổng đàn gia cầm hơn 31,8 triệu con, giảm 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Dù quy mô giảm, song đàn gia cầm vẫn phát triển ổn định.

Trước thực trạng tổng đàn vật nuôi sụt giảm sau Tết, ngành Nông nghiệp và cơ quan chăn nuôi, thú y các cấp chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tái đàn theo hướng an toàn, có kiểm soát. Việc tái đàn được khuyến cáo thực hiện từng bước, căn cứ điều kiện chuồng trại, nguồn vốn và khả năng tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng phát triển “nóng” dẫn đến dư cung cục bộ hoặc tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Sau đợt cao điểm xuất bán phục vụ Tết, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn giảm theo chu kỳ sản xuất. Tuy nhiên, đây là thời điểm thuận lợi để các cơ sở chăn nuôi rà soát, củng cố điều kiện chuồng trại, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng và chuẩn bị tốt các điều kiện tái đàn. Chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tái đàn khi bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học, lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch; đồng thời thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

Ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, nhất là các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để phát sinh ổ dịch lớn.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, góp phần ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh thông thường phát sinh rải rác đã được nhân viên thú y hướng dẫn hộ chăn nuôi xử lý kịp thời. Công tác tiêm phòng các loại vắc xin theo kế hoạch tiếp tục được triển khai, bảo đảm tỷ lệ bao phủ theo quy định.

Có thể thấy, công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi tiếp tục được chú trọng, gắn với định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Việc giảm tổng đàn trong ngắn hạn là theo chu kỳ sản xuất và tiêu thụ; với sự chủ động của ngành chức năng và sự đồng hành của người chăn nuôi, quy mô đàn vật nuôi sẽ sớm được khôi phục ở mức hợp lý.

Trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều biến động, việc tái đàn cần gắn với nâng cao chất lượng con giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý chặt chẽ dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Khi giá cả dần ổn định, sức tiêu thụ phục hồi, cùng với các giải pháp đồng bộ về kỹ thuật và phòng dịch, chăn nuôi của tỉnh được kỳ vọng tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp.

Hoàng Hương