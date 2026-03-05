Giải phóng mặt bằng: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong thu hút đầu tư, tạo quỹ đất sạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ điều đó, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) khu vực Đoan Hùng đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ do UBND cấp huyện bàn giao, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực Đoan Hùng đã chủ động phối hợp với UBND các xã và các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia. Hiện nay, đơn vị đang triển khai 12 dự án thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực Đoan Hùng phối hợp các đơn vị kiểm tra thực địa, đánh giá tiến độ công tác GPMB.

Nổi bật trong năm 2025 là công tác GPMB thực hiện dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của địa phương. Dự án đi qua địa bàn 6 xã thuộc huyện Đoan Hùng cũ với chiều dài 22,82km, gồm 48 vị trí móng cột; thu hồi trên 5,2ha đất của 135 hộ dân bị ảnh hưởng.

Chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt phương án và chi trả bồi thường cho các hộ dân với tổng kinh phí 67 tỷ đồng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ khởi công dự án. Đối với 6 vị trí tái định cư thuộc dự án, đơn vị đã hoàn thành kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường và trình UBND các xã phê duyệt theo quy định.

Song song với đó, chi nhánh tích cực triển khai GPMB nhiều công trình, dự án trọng điểm khác như: Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 319; dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ; Cụm công nghiệp - làng nghề xã Sóc Đăng, Cụm công nghiệp Ngọc Quan, khu nhà ở Chí Đám... Đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm và hình thành động lực tăng trưởng mới cho địa phương và tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các đoàn công tác, hội nghị đánh giá tiến độ; rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Công tác tuyên truyền, vận động được đặc biệt chú trọng nhằm giúp người dân nắm rõ chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Chi nhánh cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi; kịp thời giải đáp những vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, diện tích thu hồi gồm cả đất ở nên công tác GPMB vẫn gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án; hạn chế trong hiểu biết pháp luật đất đai; chưa thống nhất về đơn giá bồi thường đối với tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình kiểm đếm, kê khai.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ khu vực Đoan Hùng tiếp tục tăng cường phối hợp trong điều tra, khảo sát thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là giá bồi thường đối với công trình, vật kiến trúc, cây trồng sát với giá thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện “dân vận khéo”; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác GPMB.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, đơn vị đang từng bước tạo lập quỹ đất “sạch”, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh